«Шансы у нее фантастические»: Пригожин оценил перспективы карьеры дочери Алсу

Иосиф Пригожин сразу отметил, что дочь Алсу заслуживает поддержки и сопереживания. Продюсер уверен, у Микеллы Абрамовой может быть отличная музыкальная карьера, если девочка не передумает связывать свою жизнь с этой деятельностью. «Она действительно талантливая девочка», - заверяет муж Валерии. Представитель шоу-бизнеса посоветовал людям никогда не судить исполнителя по одной песне, ведь произведение может ему просто не подходить. Также муж Валерии отметил, что готов стать продюсером Микеллы Абрамовой, если об этом его попросят ее родители: «Скорее да, чем нет».Решение провести специальный выпуск именно в таком формате Иосиф Пригожин считает правильным решением. Он похвалил «Первый канал» за такой ход и отметил, что детям крайне сложно даются подобные ситуации и переживания, поэтому идея сделать победителями всех – просто отличная. Муж Валерии уверен: отсутствие на этом выпуске дочери Алсу можно и нужно понять, ведь девочка пережила большой стресс за последний месяц, поэтому нельзя винить ребенка в решении остаться дома. По словам продюсера, даже взрослому человеку справиться с такой ситуацией крайне сложно.