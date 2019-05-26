Рэпер МОТ сообщил о беременности Анастасии Решетовой

Рэпер МОТ заявил о своей готовности уже вскоре передать ползунки своего наследника коллеге по сцене, а именно Тимати и его возлюбленной Анастасии Решетовой. Как передает слова экс-супруги артиста Алены Шишковой издание Starhit, она уверена, что их общая дочь окажется рада рождению младшего родственника. Певица Ханна добавила, что передаст звездной семье детскую коляску, которая была у Нюши, а потом перешла к Виктории Лопыревой.Поклонники заметили, что на странице Анастасии Решетовой в соцсети Instagram долгое время не появляются свежие фото. Модель продолжает публиковать зачастую архивные снимки и пока никак не комментирует слухи о своей беременности.