Рэпер МОТ сообщил о беременности Анастасии Решетовой
Во время проведения церемонии вручения премии RU.TV рэпер МОТ заявил о скором пополнении в семье Тимати и Анастасии Решетовой. Певица Ханна подтвердила информацию о беременности, рассказав о детской коляске.
Рэпер МОТ заявил о своей готовности уже вскоре передать ползунки своего наследника коллеге по сцене, а именно Тимати и его возлюбленной Анастасии Решетовой. Как передает слова экс-супруги артиста Алены Шишковой издание Starhit, она уверена, что их общая дочь окажется рада рождению младшего родственника. Певица Ханна добавила, что передаст звездной семье детскую коляску, которая была у Нюши, а потом перешла к Виктории Лопыревой.
Поклонники заметили, что на странице Анастасии Решетовой в соцсети Instagram долгое время не появляются свежие фото. Модель продолжает публиковать зачастую архивные снимки и пока никак не комментирует слухи о своей беременности.
Рэпер МОТ заявил о своей готовности уже вскоре передать ползунки своего наследника коллеге по сцене, а именно Тимати и его возлюбленной Анастасии Решетовой. Как передает слова экс-супруги артиста Алены Шишковой издание Starhit, она уверена, что их общая дочь окажется рада рождению младшего родственника. Певица Ханна добавила, что передаст звездной семье детскую коляску, которая была у Нюши, а потом перешла к Виктории Лопыревой.
Поклонники заметили, что на странице Анастасии Решетовой в соцсети Instagram долгое время не появляются свежие фото. Модель продолжает публиковать зачастую архивные снимки и пока никак не комментирует слухи о своей беременности.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:37