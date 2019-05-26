В Индии у пациента в желудке нашли отвертки и ложки





В одну из больниц Индии поступил пациент, жалующийся на серьезные боли в животе. Врачи сделали 35-летнему мужчине рентген, и он показал, что в его желудке находится множество неестественных вещей. Медики начали операцию, продолжавшуюся на протяжении 4 часов. Из желудка пациента было извлечено: семь стальных ложек, две зубные щетки, две небольшие отвертки, железный стержень и нож. В настоящий момент состояние пострадавшего мужчины стабилизировалось, он находится под присмотром специалистов. Один из них отметил, что у прибывшего пациента из живота торчал нож, находящийся внутри его тела.Причиной появления отверток и ложек в желудке жителя Индии является наличие у него серьезного психического расстройства. Оно называется болезнь Пика и является одним из вариантов сенильной деменции с атрофическими изменениями, происходящими в основном в лобных и височных долях мозга. Все это приводит к тому, что человек часто себя совершенно не контролирует и может совершать разные необдуманные действия. Также врачи отметили, что «непищевая диета» у людей, имеющих болезнь Пика, является достаточно распространенной вариацией протекания данного заболевания.