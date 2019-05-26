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Тимур Батрутдинов признался, что у него есть номер телефона Ольги Бузовой

Тимур Батрутдинов недавно пообщался со своими подписчиками в Instagram. Юморист признался, что у него есть телефонный номер звезды "Дома-2" и певицы Ольги Бузовой, чуть не назвав цифры.
Тимур Батрутдинов признался, что у него есть номер телефона Ольги Бузовой

Комик Тимур Батрутдинов не часто бывает в соцсети Instagram, а потому после предложения пообщаться с подписчиками знаменитости задали множество вопросов, в том числе, знает ли он номер телефона поющей телеведущей Ольги Бузовой.
"Конечно, есть. Ее номер начинается с цифр +7 905", - ответил юморист, после чего запись прервалась.

Даже несколько цифр свидетельствуют, что поющая телеведущая Ольга Бузова пользуется услугами телефонного оператора Билайн, ведь именно с такого кода начинаются его номера.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:25

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