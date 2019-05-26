Тимур Батрутдинов признался, что у него есть номер телефона Ольги Бузовой

"Конечно, есть. Ее номер начинается с цифр +7 905", - ответил юморист, после чего запись прервалась.

Комик Тимур Батрутдинов не часто бывает в соцсети Instagram, а потому после предложения пообщаться с подписчиками знаменитости задали множество вопросов, в том числе, знает ли он номер телефона поющей телеведущей Ольги Бузовой.Даже несколько цифр свидетельствуют, что поющая телеведущая Ольга Бузова пользуется услугами телефонного оператора Билайн, ведь именно с такого кода начинаются его номера.