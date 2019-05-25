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Настасья Самбурская об отце: «Он угробил мою жизнь»

Настасья Самбурская записала откровенное видео в Сети. В нём она рассказывает, что купила своему отцу дом, сделав всё, чтобы он не мешал ей жить. Звезда помогает родителю, но считает, что он «угробил её жизнь».
Настасья Самбурская об отце: «Он угробил мою жизнь»

В ролике в Instagram Самбурская предстала заплаканной на фоне домашней обстановки. Знаменитость прекратила общаться с отцом, когда ей было 16 лет, но родитель вновь объявился в её жизни. Слепому на оба глаза отцу актриса купила дом, взяв расходы на себя. В конце сюжета артистка расплакалась, а в посте описала происходящее. Актриса выражает своё мнение и считает, что отец «угробил жизнь её семьи и лично её». Звезда рассказывает, что она не имела выбора, «от кого родиться», вместе с тем мать «могла решить, от кого рожать».

Поклонники российской артистки поразились откровенному рассказу Настасьи Самбурской и стали поддерживать её. Многие написали в комментариях, что актриса имеет полное право отказать отцу в помощи.



 
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Добавил: Ким Герман Сегодня, 21:00

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