Настасья Самбурская об отце: «Он угробил мою жизнь»
Настасья Самбурская записала откровенное видео в Сети. В нём она рассказывает, что купила своему отцу дом, сделав всё, чтобы он не мешал ей жить. Звезда помогает родителю, но считает, что он «угробил её жизнь».
В ролике в Instagram Самбурская предстала заплаканной на фоне домашней обстановки. Знаменитость прекратила общаться с отцом, когда ей было 16 лет, но родитель вновь объявился в её жизни. Слепому на оба глаза отцу актриса купила дом, взяв расходы на себя. В конце сюжета артистка расплакалась, а в посте описала происходящее. Актриса выражает своё мнение и считает, что отец «угробил жизнь её семьи и лично её». Звезда рассказывает, что она не имела выбора, «от кого родиться», вместе с тем мать «могла решить, от кого рожать».
Поклонники российской артистки поразились откровенному рассказу Настасьи Самбурской и стали поддерживать её. Многие написали в комментариях, что актриса имеет полное право отказать отцу в помощи.
В ролике в Instagram Самбурская предстала заплаканной на фоне домашней обстановки. Знаменитость прекратила общаться с отцом, когда ей было 16 лет, но родитель вновь объявился в её жизни. Слепому на оба глаза отцу актриса купила дом, взяв расходы на себя. В конце сюжета артистка расплакалась, а в посте описала происходящее. Актриса выражает своё мнение и считает, что отец «угробил жизнь её семьи и лично её». Звезда рассказывает, что она не имела выбора, «от кого родиться», вместе с тем мать «могла решить, от кого рожать».
Поклонники российской артистки поразились откровенному рассказу Настасьи Самбурской и стали поддерживать её. Многие написали в комментариях, что актриса имеет полное право отказать отцу в помощи.
ШоуБиз
Добавил: Ким Герман Сегодня, 21:00