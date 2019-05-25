Наталья Штурм посоветовала Алсу развестись с мужем из-за скандала на шоу «Голос. Дети»

Штурм напомнила, как во времена репрессий поступали люди в случае осуждения одного из членов семьи. Они либо следовали за родным человеком в ссылку, либо отрекались от него, выбирая спокойную жизнь в обществе. Артистка ничего не знает об отношениях Алсу и ее супруга, но советует ей действовать решительно, если она хочет «очистить имя» дочери после скандала на «Голосе. Дети». По мнению знаменитости, ее коллеге следует на некоторое время отстраниться от отца девочки, и, хотя бы фиктивно, развестись с ним. Вскоре страсти, связанные с накруткой голосов в финале шоу улягутся, и никто не вспомнит об этом. В данном случае есть и другой выход – семья Алсу может переехать за границу, где о скандале не слышали.Большинство поклонников посчитали советы Натальи Штурм слишком радикальными. Многие фолловеры уверены: история с победой Микелы Абрамовой в финале проекта раздута прессой. Об истории забудут, как только появится очередная «сенсационная» новость о какой-нибудь другой звезде.