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Специалисты определили самые опасные продукты для беременных женщин

Специалисты определили, что беременным женщинам следует воздерживаться от употребления некоторых продуктов, так как они опасны для них. Дамам, вынашивающим плод, необходимо следить за диетой и режимом питания.
Специалисты определили самые опасные продукты для беременных женщин

К еде, от которой следует воздерживаться, относят майонез, картофельные чипсы и растительные масла. Чрезмерное увлечение назваными продуктами может отрицательно сказаться на здоровье будущего малыша. Ученые провели исследование по установлению факторов, влияющих на развитие плода. Они выяснили, что рыбий жир уменьшает вероятность выкидыша, вместе с тем курение повышает его в два раза. Продукты оказывают значительное влияние на организм беременной женщины, среди них - омега-6 ненасыщенные жирные кислоты. Их влияние оценено в ходе наблюдений за беременными крысами. Грызунам скармливали пищу с повышенным количеством линолевой кислоты. Вскоре у крыс возросла частота воспалительных процессов, в организме зафиксировали большую концентрацию гормона, отвечающего за выкидыши.

Будущим мамам следует воздерживаться от употребления продуктов, содержащих омега-6 жиры и линолевую кислоту. Об этом сообщает издание «Слово и Дело».



 
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Добавил: Ким Герман Сегодня, 20:00

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