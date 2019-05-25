В Челябинской области подросток спас трех детей ценой своей жизни





Согласно информации издания Life Shot, всё произошло на берегу водоёма. Подросток проезжал на велосипеде вблизи карьера и увидел, как трое мальчиков неожиданно сорвались и упали вниз, вслед за этим они стали тонуть. Парень бросился в ледяную воду, после чего спас всех троих, при этом сам он выбраться не смог. В настоящее время поиски не завершены, спасатели предприняли несколько попыток обнаружить тело.Специалисты обследуют место происшествия. Мать парня отмечает, что её сын всегда отличался храбростью. В семье мальчика растут две младшие сестры.