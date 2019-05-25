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В Челябинской области подросток спас трех детей ценой своей жизни

На Урале подросток спас трёх 10-летних детей, происшествие имело место в Челябинской области. Те играли вблизи крутого берега и по какой-то причине сорвались в воду. 13-летний мальчик спас ребят ценой своей жизни.
В Челябинской области подросток спас трех детей ценой своей жизни

Согласно информации издания Life Shot, всё произошло на берегу водоёма. Подросток проезжал на велосипеде вблизи карьера и увидел, как трое мальчиков неожиданно сорвались и упали вниз, вслед за этим они стали тонуть. Парень бросился в ледяную воду, после чего спас всех троих, при этом сам он выбраться не смог. В настоящее время поиски не завершены, спасатели предприняли несколько попыток обнаружить тело.

Специалисты обследуют место происшествия. Мать парня отмечает, что её сын всегда отличался храбростью. В семье мальчика растут две младшие сестры.



 
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Происшествия
Добавил: Ким Герман Сегодня, 19:40

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