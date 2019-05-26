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Яна Рудковская примерила свадебное платье десятилетней давности

Известный продюсер Яна Рудковская опубликовала в своем Instagram фото в платье, которое было на ней в день свадьбы с фигуристом Евгением Плющенко. На снимке знаменитость запечатлена в наряде нежно-сиреневых оттенков.
Яна Рудковская примерила свадебное платье десятилетней давности

Звезда шоу-бизнеса похвасталась, что по прошествии 10 лет ее фигура не изменилась, и она без проблем надела платье, в котором выходила замуж за известного спортсмена. Красивый снимок Рудковская разместила на своей странице в социальной сети. На фото супруга олимпийского чемпиона сидит спиной на фоне множества красивых цветов.

Продюсер объяснила подписчикам, что фотография сделана в саду их семейного дома, также она поделилась приятными воспоминаниями торжества десятилетней давности. Фанаты с восторгом оценила публикацию Яны Рудковской, сравнив ее со сказочной принцессой.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 06:49

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