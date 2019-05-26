Яна Рудковская примерила свадебное платье десятилетней давности

Звезда шоу-бизнеса похвасталась, что по прошествии 10 лет ее фигура не изменилась, и она без проблем надела платье, в котором выходила замуж за известного спортсмена. Красивый снимок Рудковская разместила на своей странице в социальной сети. На фото супруга олимпийского чемпиона сидит спиной на фоне множества красивых цветов.Продюсер объяснила подписчикам, что фотография сделана в саду их семейного дома, также она поделилась приятными воспоминаниями торжества десятилетней давности. Фанаты с восторгом оценила публикацию Яны Рудковской, сравнив ее со сказочной принцессой.