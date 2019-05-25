Список наиболее популярных брендов среди молодежи возглавила компания Google





Аналитическая компания Morning Consult Brand Intelligence провела исследование предпочтений молодого поколения в выборе наиболее популярных брендов. Специалисты MCBI провели опрос среди молодых людей не старше 24 лет, представителей так называемого Z-поколения. Экспертов интересовало, какие торговые марки чаще всего выбирает молодежь.На первых местах списка оказались компании, давно зарекомендовавшие себя как надежные и авторитетные участники рынка технологий, развлечений и питания. На пятом месте по результатам опроса оказалась компания-изготовитель знаменитого печенья Oreo, за ней следует торговый гигант Джозефа Безоса Amazon. Бронза досталась видео-сервису YouTube, серебро - конкурентам из Netflix.Первенство в топе фаворитов «граждан-Z» занял бренд, известный практически каждому жителю планеты, Google давно стал больше, чем просто поисковик. Продукты этой марки помогают находить нужную информацию, переводить любые языки, работать дистанционно и предоставляют множество других возможностей.Также в чарте самых востребованных оказались косметические марки Bath & Body Works, Walt Disney и Dove, причем их выбирали в основном девушки. Среди названных парнями брендов – популярная «игрушка» Playstation, чипсы Doritos и развлекательный контент Marvel Studios.