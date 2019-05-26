Samsung в июне сократит емкость бесплатного облачного хранилища Samsung Cloud с 15 до 5 ГБ





Популярность облачных сервисов хранения и обмена информацией растет с каждым днем. Удобная услуга предоставляется сейчас все большим количеством участников IT-рынка. Новые правила пользования собственным «облаком» решила установить корпорация Samsung. Для аккаунтов с бесплатным хранилищем в Cloud-сервисе его объем будет уменьшен. Вместо уже привычных 15 Гб без оплаты можно будет получить только 5 Гб.Нововведение будет работать с июня, соответственно, все клиенты, зарегистрировавшие аккаунты до истечения мая 2019 года, смогут пользоваться старой квотой гигабайт.