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Samsung в июне сократит емкость бесплатного облачного хранилища Samsung Cloud с 15 до 5 ГБ

Компания Samsung намерена уже со следующего месяца существенно сократить возможности пользователей бесплатного пакета фирменного облачного сервиса. Так, с июня вместо 15 Гб зарегистрированные клиенты будут получать втрое меньше - только 5 Гб.
Samsung в июне сократит емкость бесплатного облачного хранилища Samsung Cloud с 15 до 5 ГБ

Популярность облачных сервисов хранения и обмена информацией растет с каждым днем. Удобная услуга предоставляется сейчас все большим количеством участников IT-рынка. Новые правила пользования собственным «облаком» решила установить корпорация Samsung. Для аккаунтов с бесплатным хранилищем в Cloud-сервисе его объем будет уменьшен. Вместо уже привычных 15 Гб без оплаты можно будет получить только 5 Гб.

Нововведение будет работать с июня, соответственно, все клиенты, зарегистрировавшие аккаунты до истечения мая 2019 года, смогут пользоваться старой квотой гигабайт.



 
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Технологии
Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 07:15

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