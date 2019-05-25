Елена Малышева защитила худеющую Розу Сябитову от нападок поклонников

Сябитова, отметила Малышева, заслуживает уважения, так как всего в жизни добилась самостоятельно, упорным трудом. Народная сваха является ответственным человеком, она придерживается рекомендованной диеты, не пропускает назначенные процедуры, хотя живет в трех часах езды от Москвы. Ведущая «Давай поженимся!», которой за последнюю неделю удалось похудеть на 1 кг, помогает медику отслеживать процесс. За время марафона Сябитова похудела на 4 кг и теперь весит 63 кг.На очередной встрече Малышева рассказала, как бороться с желанием полакомиться «вредной» едой во время диеты. Такие срывы специалист считает нормальным явлением и разрешает немного «согрешить», но главное – на следующий день вернуться к режиму.