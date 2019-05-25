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ЧМ по Хоккею 2019: Сборная России проиграла Финляндии со счетом 0:1

Сегодня, 25 мая, на Чемпионате мира по Хоккею выступила сборная России против команды Финляндии. На ледовой арене в Братиславе победу в полуфинале одержали финские спортсмены со счетом 0:1.
ЧМ по Хоккею 2019: Сборная России проиграла Финляндии со счетом 0:1

На Словацкой площадке "Словнафт Арена" состоялся хоккейный матч за право быть в финале между командами России и Финляндии. Первые два периода закончились со счетом 0:0. В третьем - финские хоккеисты забили шайбу в российские ворота, тем самым одержав победу. Спортсменам из РФ будет предоставлен шанс побороться за 3-е место в следующем матче с командой, которая потерпит поражение в сегодняшней игре.

Напомним, сегодня вечером станет известно, какая команда будет сражаться за победу в ЧМ по Хоккею в 2019 году. За выход в финал предстоит побороться сборным Чехии и Канады.



 
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Спорт
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 18:33

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