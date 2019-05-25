ЧМ по Хоккею 2019: Сборная России проиграла Финляндии со счетом 0:1





На Словацкой площадке "Словнафт Арена" состоялся хоккейный матч за право быть в финале между командами России и Финляндии. Первые два периода закончились со счетом 0:0. В третьем - финские хоккеисты забили шайбу в российские ворота, тем самым одержав победу. Спортсменам из РФ будет предоставлен шанс побороться за 3-е место в следующем матче с командой, которая потерпит поражение в сегодняшней игре.Напомним, сегодня вечером станет известно, какая команда будет сражаться за победу в ЧМ по Хоккею в 2019 году. За выход в финал предстоит побороться сборным Чехии и Канады.