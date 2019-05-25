В сети появились рендеры обновленного кроссовера Alfa Romeo Stelvio





В прошлом году мировые продажи стильной модели автомобиля Stelvio итальянского бренда достигли 43 тысяч единиц. По предположениям независимых дизайнеров, в этом году авто могло бы быть перевыпущено с некоторыми изменениями технических характеристик и внешнего вида. Рендеры нового образа перемиум-авто были выложены в интернет и привлекли достаточно много комментариев. Напомним, впервые с конвейера в Кассино Stelvio сошла в 2016 году, с тех пор обновлений машины не было. Вполне возможно, что сотрудники Alfa Romeo вдохновятся видением поклонников автобренда и учтут хотя бы некоторые из их пожеланий и идей.Фейслифтинг модели, по мнению сетевых художников, коснется передней части авто, на опубликованном изображении видны вместо традиционных биксеноновых светодиодные фары. Также подверглись изменениям дневные ходовые огни, они, по задумке дизайнеров, станут C-образными и более заостренными. Кроме того, в 2-литровом двигателе машины установят электрифицированную гибридную систему и 48-вольтовый стартер-генератор, что будет соответствовать модной тенденции экологичности технологий.