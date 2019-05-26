Кардиологи разъяснили разницу между симптомами при гипертоническом кризе и инфаркте





При инфаркте у больных наблюдаются боли в грудной клетке, также они ощущаются в области лопатки, шеи, происходит онемение рук. При гипертонических проблемах боль купируется в левой части сердца. Не следует пренебрегать проявившимися симптомами этих заболеваний, так как это может привести к необратимым последствиям, а в некоторых случаях – к смерти пациента.Кроме того, отмечают кардиологи, у больных инфарктом наблюдается одышка, холодное потоотделение, иногда краткосрочная потеря сознания, при гипертоническом кризе эти симптомы практически отсутствуют - заболевание сопровождается высоким давлением.