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Кардиологи разъяснили разницу между симптомами при гипертоническом кризе и инфаркте

Медиками-кардиологами было замечено, что пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями очень часто пытаются самостоятельно лечить возникшие проблемы с сердцем. Специалисты решили разъяснить разницу между симптомами при гипертоническом кризе и инфаркте.
Кардиологи разъяснили разницу между симптомами при гипертоническом кризе и инфаркте

При инфаркте у больных наблюдаются боли в грудной клетке, также они ощущаются в области лопатки, шеи, происходит онемение рук. При гипертонических проблемах боль купируется в левой части сердца. Не следует пренебрегать проявившимися симптомами этих заболеваний, так как это может привести к необратимым последствиям, а в некоторых случаях – к смерти пациента.

Кроме того, отмечают кардиологи, у больных инфарктом наблюдается одышка, холодное потоотделение, иногда краткосрочная потеря сознания, при гипертоническом кризе эти симптомы практически отсутствуют - заболевание сопровождается высоким давлением.



 
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Наука
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 06:00

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