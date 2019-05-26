Названы определяющиеся по запаху изо рта болезни





Едкий аромат, исходящий изо рта по утрам, может указывать на непорядок в желудочно-кишечном тракте. Не исключается наличие апноэ – нарушения дыхания во сне, если запах не пропадает даже после тщательной чистки зубов. Игнорировать эти сигналы крайне опасно, поэтому лучше проконсультироваться с врачом. Фруктовый аромат изо рта, появляющийся на протяжении дня, часто является симптомом повышения уровня сахара, то есть снижения концентрации инсулина. Это грозит диабетическим кеоацидозом.Изменившийся запах кала или мочи должен заставить человека обратиться к специалисту. Резкие «ароматы» фекалий могут указывать на проблемы с пищеварением, непереносимость лактозы. В некоторых случаях этот сигнал предупреждает об онкологии. Слишком неприятный запах мочи иногда свидетельствует о камнях в почках, диабете или наличии инфекций мочевыводящих путей.Нельзя игнорировать резкий запах, исходящий от ног. Он может сигнализировать о развитии грибка, требующего профессиональной консультации и лечения.