Диетологи раскрыли секрет сытного питания без урона для фигуры





На завтрак предпочтительно употреблять сбалансированную пищу, обед должен состоять из овощей, белков и цельнозернового хлеба, а ужин должен быть легким. В промежутках допускаются перекусы, состоящие из овощей, фруктов и кисломолочных продуктов. При составлении ежедневного рациона нужно просчитывать калории, избегать употребления высококалорийных соусов и заправок.Эксперты диетологии рекомендуют исключить из своего рациона бутерброды с колбасными изделиями, заменив их на бутерброды из бездрожжевого хлеба с мягким нежирным творогом. Также специалисты настаивают на отказе от кофе с молоком, так как этот микс содержит большое количество жиров. Как альтернатива – зеленый, травяной чай без сахара, допускается добавление натурального меда.С целью нормализации веса специалисты рекомендуют включить в свой рацион свежевыжатые соки, всевозможные фрукты и ягоды.