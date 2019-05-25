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Диетологи раскрыли секрет сытного питания без урона для фигуры

Известно, что люди с лишним весом часто страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом. Диетологи советуют питаться три раза в день, при этом предпочитая овощи и фрукты, что позволит организму быстро насытиться без риска поправиться.
Диетологи раскрыли секрет сытного питания без урона для фигуры

На завтрак предпочтительно употреблять сбалансированную пищу, обед должен состоять из овощей, белков и цельнозернового хлеба, а ужин должен быть легким. В промежутках допускаются перекусы, состоящие из овощей, фруктов и кисломолочных продуктов. При составлении ежедневного рациона нужно просчитывать калории, избегать употребления высококалорийных соусов и заправок.

Эксперты диетологии рекомендуют исключить из своего рациона бутерброды с колбасными изделиями, заменив их на бутерброды из бездрожжевого хлеба с мягким нежирным творогом. Также специалисты настаивают на отказе от кофе с молоком, так как этот микс содержит большое количество жиров. Как альтернатива – зеленый, травяной чай без сахара, допускается добавление натурального меда.

С целью нормализации веса специалисты рекомендуют включить в свой рацион свежевыжатые соки, всевозможные фрукты и ягоды.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 18:06

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