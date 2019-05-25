«Было дело»: Резидент «Comedy Battle» Наталья Краснова высказалась об измене мужу





Краснова воспитывает двоих сыновей, активно ведет блоги на собственном YouTube-канале, является писательницей. Не так давно телезвезда начала снимать видео, которые стали для нее одним из источников дохода. Резидент «Comedy Battle» поделилась с ведущей «Пятницы с Региной» советом, как привлечь к своему шоу больше зрителей. Сама она для съемок выбирает соблазнительный наряд с глубоким декольте и обязательно наносит макияж. Краснова считает женский бюст отличным оружием, позволяющим получать за один день миллионы просмотров. Особой популярностью у юзеров пользуется образ «бьюти-богини» — глуповатой особы, рассуждающей о красоте.Звезда дважды была замужем. Первый супруг – КВНщик Александр Алымов не уделял внимание семье, мог позволить себе грубое отношение к жене. Жестокость возлюбленного подтолкнула Краснову на интрижку на стороне. Второй муж – спортсмен Дерон Куинт часто изменял избраннице, из-за чего они расстались. Теледиве, оставшейся с двумя детьми, было нелегко одной, но постепенно она сумела справиться с трудностями. Наталья Краснова посоветовала девушкам становиться самостоятельными, чтобы не зависеть от мужчин.