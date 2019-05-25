Никита Пресняков обратился к поклонникам с просьбой фотографироваться на фоне ковров

В случае, если дома нет возможности сделать публикацию с этим новым трендом, внук Примадонны рекомендует поклонникам обратиться к своим бабушкам, у которых наверняка сохранились эти раритетные изделия. Свое сообщение музыкант адресовал известному голливудскому актеру Уиллу Смиту, который принял участие в съемках музыкального фильма «Аладдин».В новом челлендже Пресняков отметил, что настенный ковер является не только известным интерьерным атрибутом в советские времена, но и служит прекрасным фоном для интересных фотосъемок. «Вы уже приняли участие?» - спрашивает у своих подписчиков певец. Подписчики знаменитости с восторгом оценили размещенный пост, написав немало восхищенных комментариев.