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В Англии археологи обнаружили уникальный деревянный щит железного века

В Англии археологам удалось обнаружить уникальный деревянный щит, способный изменить представление об оружии древних людей. Ценный артефакт относится к железному веку.
В Англии археологи обнаружили уникальный деревянный щит железного века

Щит изготовлен из коры нескольких деревьев, включая ольху, тополь и иву, и был найден специалистами в местности, расположенной недалеко от города Лестер. Он является единственным в Европе образцом деревянного оружия того периода. На протяжении двух тысяч лет оружие смогло хорошо сохраниться, несмотря на то, что сделано с дерева. Этот факт очень удивил исследователей.

Джулия Фарли, являющаяся хранительницей артефактов железного века в Британском музее, называет древний щит абсолютно феноменальным объектом международного значения, с которым она столкнулась в своей карьере. По мнению сотрудника Департамента археологии Йоркского университета Майкла Бэмфота, кора широко использовалась во многих сферах человеческой деятельности, но ученые редко находят подобные предметы, так как они не сохраняются. Специалисты не могли предположить, что щит из коры мог быть надежной защитой от мечей, поэтому допускают: такой предмет использовался для ритуалов или церемоний.
В Англии археологи обнаружили уникальный деревянный щит железного века

Толщина щита составляет три миллиметра, предмет очень легкий и прочный для использования в бою. Планки находки изготовлены из боярышника, груши и яблони. Это придало ему прочность, считают ученые. Уникальный предмет был подарен Британскому музею, где его выставят после небольшой реставрации в 2020 году.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 02:27

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