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Актриса Юлия Пересильд поделилась с поклонниками своей историей похудения

Юлия Пересильд рассказала, что ей удалось скинуть почти 8 килограммов благодаря рабочему графику. По словам звезды, она не сидела на диетах и не посещала спортзал с целью избавиться от лишнего веса.
Актриса Юлия Пересильд поделилась с поклонниками своей историей похудения

«Я никогда не видела особого смысла в похудении, так как мне не нравятся лишения. Иногда нужно специально сбросить вес для роли, но тогда приходится брать себя в руки. В студенческие годы мы питались лапшой быстрого приготовления и булочками, из-за чего я была значительно полнее. Позднее я начала работать, а мой жизненный ритм изменился. Вес ушел за несколько месяцев сам по себе», - рассказала Пересильд.


Также актриса отметила, что для нее 60 килограммов являются комфортным весом. Сейчас она питается здоровыми продуктами, но не концентрируется на соотношении белков, жиров и углеводов. По ее словам, залогом подтянутого тела являются правильный режим дня и активность.



 
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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 01:15

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