Актриса Юлия Пересильд поделилась с поклонниками своей историей похудения

«Я никогда не видела особого смысла в похудении, так как мне не нравятся лишения. Иногда нужно специально сбросить вес для роли, но тогда приходится брать себя в руки. В студенческие годы мы питались лапшой быстрого приготовления и булочками, из-за чего я была значительно полнее. Позднее я начала работать, а мой жизненный ритм изменился. Вес ушел за несколько месяцев сам по себе», - рассказала Пересильд.





Также актриса отметила, что для нее 60 килограммов являются комфортным весом. Сейчас она питается здоровыми продуктами, но не концентрируется на соотношении белков, жиров и углеводов. По ее словам, залогом подтянутого тела являются правильный режим дня и активность.