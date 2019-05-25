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Эксперты раскрыли новые подробности об Apple iPhone 11 и iOS 13

В Сети появились первые подробности характеристик будущих смартфонов iPhone 11 и iPhone 11 Max. По данным западных изданий, главной особенность флагманов станет обновленная система Face ID.
Эксперты раскрыли новые подробности об Apple iPhone 11 и iOS 13

На задней часть смартфона одиннадцатого поколения разместится тройной модуль камеры с объективами на 12 мегапикселей каждый. Также в одном из них будет встроена широкоугольная линза, позволяющая делать трехмерные снимки. Светодиодная вспышка немного увеличится в размерах и получит большую мощность.

Также готовится презентация новой операционной системы iOS 13, имеющей адаптивный интерфейс под стандарты дисплея iPhone 11 и всех предыдущих поколений смартфонов. Не исключено, что Apple в очередной раз не станет обновлять более старые устройства, среди которых iPhone 5 и iPhone 5S. Официальный анонс гаджетов от американской компании ожидается осенью текущего года.



 
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Технологии
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 17:12

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