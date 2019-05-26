Врачи рассказали о продуктах, способных нормализовать повышенное давление
Врачи провели испытания, чтобы выяснить, какие продукты способны помочь пациентам с гипертонией. Они рассказали о перечне продуктов питания, позволяющих способствовать нормализации давления.
На первое место специалисты ставят свекольный сок, при употреблении которого происходит расширение кровеносных сосудов, в результате содержащиеся в этом соке нитраты превращаются в оксид азота. Далее медики советуют включать в свой рацион молочные продукты, обеспечивающие организм кальцием. Немаловажную роль играет употребление печеного картофеля, который богат калием и магнием.
Кроме того, врачи указывают на полезные свойства таких продуктов, как куриные яйца, фасоль, бананы, блюда из овсяной крупы, регулярное употребление которых поможет пациентам снизить давление. Завершает список черный шоколад и натуральный сок граната: этот напиток эксперты рекомендуют употреблять ежедневно.
На первое место специалисты ставят свекольный сок, при употреблении которого происходит расширение кровеносных сосудов, в результате содержащиеся в этом соке нитраты превращаются в оксид азота. Далее медики советуют включать в свой рацион молочные продукты, обеспечивающие организм кальцием. Немаловажную роль играет употребление печеного картофеля, который богат калием и магнием.
Кроме того, врачи указывают на полезные свойства таких продуктов, как куриные яйца, фасоль, бананы, блюда из овсяной крупы, регулярное употребление которых поможет пациентам снизить давление. Завершает список черный шоколад и натуральный сок граната: этот напиток эксперты рекомендуют употреблять ежедневно.
Наука
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 00:04