Врачи рассказали о продуктах, способных нормализовать повышенное давление





На первое место специалисты ставят свекольный сок, при употреблении которого происходит расширение кровеносных сосудов, в результате содержащиеся в этом соке нитраты превращаются в оксид азота. Далее медики советуют включать в свой рацион молочные продукты, обеспечивающие организм кальцием. Немаловажную роль играет употребление печеного картофеля, который богат калием и магнием.Кроме того, врачи указывают на полезные свойства таких продуктов, как куриные яйца, фасоль, бананы, блюда из овсяной крупы, регулярное употребление которых поможет пациентам снизить давление. Завершает список черный шоколад и натуральный сок граната: этот напиток эксперты рекомендуют употреблять ежедневно.