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Врачи рассказали о продуктах, способных нормализовать повышенное давление

Врачи провели испытания, чтобы выяснить, какие продукты способны помочь пациентам с гипертонией. Они рассказали о перечне продуктов питания, позволяющих способствовать нормализации давления.
Врачи рассказали о продуктах, способных нормализовать повышенное давление

На первое место специалисты ставят свекольный сок, при употреблении которого происходит расширение кровеносных сосудов, в результате содержащиеся в этом соке нитраты превращаются в оксид азота. Далее медики советуют включать в свой рацион молочные продукты, обеспечивающие организм кальцием. Немаловажную роль играет употребление печеного картофеля, который богат калием и магнием.

Кроме того, врачи указывают на полезные свойства таких продуктов, как куриные яйца, фасоль, бананы, блюда из овсяной крупы, регулярное употребление которых поможет пациентам снизить давление. Завершает список черный шоколад и натуральный сок граната: этот напиток эксперты рекомендуют употреблять ежедневно.



 
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Наука
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 00:04

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