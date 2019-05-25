В НГТУ спорткар Marussia планируют переделать в электромобиль





«Двигатель внутреннего сгорания планируется заменить на его электрический аналог. В качестве аккумулятора мы будем использовать литий-ионные батареи со специальной системой охлаждения. Процесс разработки электрического привода займет до 1,5 года, из-за чего релиз транспортного средства может состояться к 2021 году», - рассказали представители НГТУ.Инженеры научного сообщества НГТУ НЭТИ в ходе реализации проекта намерены продемонстрировать новую концепцию создания российских автомобилей с использованием электроприводов, преобразователей, накопителей мощности и многого другого. За дизайн транспортного средства будет отвечать компания Vip-Service, которая до 2014 года являлась представителем Marussia Motors в Сибири.