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Чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова рассказала журналистам о своих увлечениях

Профессиональная спортсменка и чемпионка мира Алина Загитова рассказала журналистам о своих увлечениях. Информация опубликована на страницах журнала "Мода&Стиль".
Чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова рассказала журналистам о своих увлечениях

Фигуристка поделилась с подписчиками, что любимыми фильмами для нее являются приключения Гарри Поттера. Загитова смотрит и российские сериалы, отдавая предпочтение "Молодежке", сюжет которого повествует о жизни молодых хоккеистов. Спортсменка также любит слушать музыку, особенно ей нравится популярная певица Селена Гомез.

Девушка рассказала, что очень любит Японию и часто там бывает. Однако своей родиной считает Россию, поэтому всегда с нетерпением ждет возвращения домой после соревнований. Фигурное катание занимает большую часть времени юной чемпионки. Алина Загитова призналась, что видит в фигурном катании смысл своей жизни, поэтому самым любимым времяпрепровождением для нее остаются тренировки на льду.



 
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Культура
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 16:53

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