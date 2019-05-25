Чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова рассказала журналистам о своих увлечениях

Фигуристка поделилась с подписчиками, что любимыми фильмами для нее являются приключения Гарри Поттера. Загитова смотрит и российские сериалы, отдавая предпочтение "Молодежке", сюжет которого повествует о жизни молодых хоккеистов. Спортсменка также любит слушать музыку, особенно ей нравится популярная певица Селена Гомез.Девушка рассказала, что очень любит Японию и часто там бывает. Однако своей родиной считает Россию, поэтому всегда с нетерпением ждет возвращения домой после соревнований. Фигурное катание занимает большую часть времени юной чемпионки. Алина Загитова призналась, что видит в фигурном катании смысл своей жизни, поэтому самым любимым времяпрепровождением для нее остаются тренировки на льду.