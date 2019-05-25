Ученые: Ухудшение зрения способно снижать познавательные способности человека





Специалисты выяснили: 18% участников эксперимента, чей возраст был старше 45 лет, жаловались медикам не только на проблемы со зрением, но и на функциональные ограничения. У остальных 4%, не имеющих подобных заболеваний, никаких ограничений в познавательной сфере не наблюдалось. Анализируя данные респондентов, исследователи обращали внимание на их пол, возрастную группу, уровень образования, этническую принадлежность и наличие вредных привычек.Результаты научной работы позволили ученым заключить: ухудшение зрения способны увеличить вероятность появления у индивида функциональных ограничений, особенно это заметно по познавательным способностям человека. Для минимизации последствий проблемы эксперты рекомендуют вовремя обращаться за помощью к профессионалам, которые будут заниматься лечением заболевания. По мнению специалистов, тем, у кого со зрением все в порядке, не помешает профилактика, предусматривающая поддержание здоровья глаз. Это актуально для людей среднего и пожилого возраста.