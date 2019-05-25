АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
«Ночной поезд»: В Нидерландах чреду спутников SpaceX приняли за НЛО
EUR 72.32 USD 64.61
Курс валют на 25.05.2019

Ученые: Ухудшение зрения способно снижать познавательные способности человека

В США ученые пришли к выводу, что ухудшение зрения имеет связь с понижением познавательных способностей человека. Это стало очевидно, после наблюдения за взрослыми людьми в возрасте 45 лет и старше, публикует результаты исследования Medical Xpress.

Ученые: Ухудшение зрения способно снижать познавательные способности человека

Специалисты выяснили: 18% участников эксперимента, чей возраст был старше 45 лет, жаловались медикам не только на проблемы со зрением, но и на функциональные ограничения. У остальных 4%, не имеющих подобных заболеваний, никаких ограничений в познавательной сфере не наблюдалось. Анализируя данные респондентов, исследователи обращали внимание на их пол, возрастную группу, уровень образования, этническую принадлежность и наличие вредных привычек.

Результаты научной работы позволили ученым заключить: ухудшение зрения способны увеличить вероятность появления у индивида функциональных ограничений, особенно это заметно по познавательным способностям человека. Для минимизации последствий проблемы эксперты рекомендуют вовремя обращаться за помощью к профессионалам, которые будут заниматься лечением заболевания. По мнению специалистов, тем, у кого со зрением все в порядке, не помешает профилактика, предусматривающая поддержание здоровья глаз. Это актуально для людей среднего и пожилого возраста.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 22:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Ухудшение зрения способно
Настасья Самбурская об отце: «Он
Физическую активность у женщин помогают
Наталья Штурм посоветовала Алсу
Специалисты определили самые опасные
Сергей Зверев выступил на празднике
В Челябинской области подросток спас
Ким Кардашьян показала фигуру в новом
Список наиболее популярных брендов
Елена Малышева защитила худеющую Розу
В сети появились рендеры обновленного
ЧМ по Хоккею 2019: Сборная России
«Было дело»: Резидент «Comedy Battle»
Диетологи раскрыли секрет сытного
Никита Пресняков обратился к
Представлен рейтинг наиболее зависимых
Эксперты раскрыли новые подробности об
Чемпионка мира по фигурному катанию
В Подмосковье женщина избила и покусала
«Ночной поезд»: В Нидерландах чреду
Дженнифер Лопес выбрала дату и место
Американские психологи объяснили, какие
Виктория Лопырева отказалась от поездки
Ученые опровергли мнение об угасании
Рак желудка у мужчин возникает в два
"Ничего нельзя купить": Константин
Лера Кудрявцева планирует пожаловаться
"Знает цену своему труду": Яна
NASA провело первое тестирование
Компания Xiaomi представила «умную»
Просмотреть все новости