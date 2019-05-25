В Подмосковье женщина избила и покусала двух полицейских в отделе МВД





Информацией об инциденте поделились представители ГСУ СК Московской области. По предварительным сведениям, в результате насилия со стороны молодой женщины сотрудник ППС и участковый уполномоченный получили раны от укусов, а у второго диагностировали ушибы и сотрясение головного мозга.В отношении жительницы Подмосковья возбудили уголовное производство. На время расследования подозреваемой разрешили выйти под подписку о невыезде и с предупреждением о надлежащем поведении.