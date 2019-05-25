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В Подмосковье женщина избила и покусала двух полицейских в отделе МВД

В Подмосковье 23-летняя женщина, пребывая 22 мая в отделе МВД в Ивантеевке, напала на двух правоохранителей. Подозреваемая избила и покусала полицейских, занимавшихся исполнением служебных обязанностей.
В Подмосковье женщина избила и покусала двух полицейских в отделе МВД

Информацией об инциденте поделились представители ГСУ СК Московской области. По предварительным сведениям, в результате насилия со стороны молодой женщины сотрудник ППС и участковый уполномоченный получили раны от укусов, а у второго диагностировали ушибы и сотрясение головного мозга.

В отношении жительницы Подмосковья возбудили уголовное производство. На время расследования подозреваемой разрешили выйти под подписку о невыезде и с предупреждением о надлежащем поведении.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 16:39

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