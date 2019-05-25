«Ночной поезд»: В Нидерландах чреду спутников SpaceX приняли за НЛО
Жители Нидерландов 25 мая заметили в ночном небе необычное явление, напоминавшее выстроившиеся в виде поезда яркие точки. На голландском веб-сайте, созданном для публикаций о случаях появления НЛО, сразу же появились сообщения о якобы вторжении пришельцев. «Ночным поездом» оказались спутники SpaceX.
Изначально интернет-пользователи выдвигали различные версии по поводу увиденного. «Причудливую чреду звезд или огней, движущихся по небу с постоянной скоростью», многие посчитали армадой инопланетных кораблей. Некоторые предположили, что это Россия и США начали космическую войну.
Специалисты объяснили: 25 мая примерно в 02:30 по Гринвичу с мыса Канаверал во Флориде стартовала ракета SpaceX Falcon 9. Спустя час после запуска, корабль, поднявшись на высоту около 450 км, начал выпускать спутники. Постоянные в Редмонде аппараты, каждый весом в 227 кг, должны были отделиться и, используя собственные двигатели, занять свои позиции на орбите в 550 км.
Спутники являются частью проекта Илона Маска по предоставлению интернета из космоса. Система Starlink предусматривает использование 800 аппаратов, поэтому потребуются еще десятки запусков.
Изначально интернет-пользователи выдвигали различные версии по поводу увиденного. «Причудливую чреду звезд или огней, движущихся по небу с постоянной скоростью», многие посчитали армадой инопланетных кораблей. Некоторые предположили, что это Россия и США начали космическую войну.
Специалисты объяснили: 25 мая примерно в 02:30 по Гринвичу с мыса Канаверал во Флориде стартовала ракета SpaceX Falcon 9. Спустя час после запуска, корабль, поднявшись на высоту около 450 км, начал выпускать спутники. Постоянные в Редмонде аппараты, каждый весом в 227 кг, должны были отделиться и, используя собственные двигатели, занять свои позиции на орбите в 550 км.
Спутники являются частью проекта Илона Маска по предоставлению интернета из космоса. Система Starlink предусматривает использование 800 аппаратов, поэтому потребуются еще десятки запусков.
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 16:25