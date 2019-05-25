«Ночной поезд»: В Нидерландах чреду спутников SpaceX приняли за НЛО





Изначально интернет-пользователи выдвигали различные версии по поводу увиденного. «Причудливую чреду звезд или огней, движущихся по небу с постоянной скоростью», многие посчитали армадой инопланетных кораблей. Некоторые предположили, что это Россия и США начали космическую войну.Специалисты объяснили: 25 мая примерно в 02:30 по Гринвичу с мыса Канаверал во Флориде стартовала ракета SpaceX Falcon 9. Спустя час после запуска, корабль, поднявшись на высоту около 450 км, начал выпускать спутники. Постоянные в Редмонде аппараты, каждый весом в 227 кг, должны были отделиться и, используя собственные двигатели, занять свои позиции на орбите в 550 км.Спутники являются частью проекта Илона Маска по предоставлению интернета из космоса. Система Starlink предусматривает использование 800 аппаратов, поэтому потребуются еще десятки запусков.