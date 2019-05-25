Дженнифер Лопес выбрала дату и место для свадьбы с Алексом Родригесом





Дженнифер Лопес хочет, чтобы ее бракосочетание было шикарным. Свадьба, согласно словам собеседницы журналистов, должна состояться уже этим летом. Пара проведет торжественное мероприятие на Багамах. По предварительной оценке, торжество обойдется паре в 15 миллионов долларов. Торт, по подсчетам Лопес, может обойтись в 50 тысяч долларов. Свадебным нарядом для 48-летней поп-дивы будут заниматься дизайнеры из Дома Моды Valentino.Знаменитость хочет, чтобы на венчании присутствовали все члены ее семьи, в том числе и 11-летние близнецы Макс и Эмма, рожденные в браке с Марком Энтони. Особая роль на празднике достанется дочерям звезды бейсбола - Наташе и Элле, которые обожают Дженнифер Лопес.