Дженнифер Лопес выбрала дату и место для свадьбы с Алексом Родригесом
После двухлетнего романа голливудская звезда Дженнифер Лопес и американский бейсболист Алекс Родригес приняли решение пожениться. Как рассказала изданию Life and Style близкая подруга певицы, будущая жена спортсмена уже выбрала место и дату предстоящей свадьбы.
Дженнифер Лопес хочет, чтобы ее бракосочетание было шикарным. Свадьба, согласно словам собеседницы журналистов, должна состояться уже этим летом. Пара проведет торжественное мероприятие на Багамах. По предварительной оценке, торжество обойдется паре в 15 миллионов долларов. Торт, по подсчетам Лопес, может обойтись в 50 тысяч долларов. Свадебным нарядом для 48-летней поп-дивы будут заниматься дизайнеры из Дома Моды Valentino.
Знаменитость хочет, чтобы на венчании присутствовали все члены ее семьи, в том числе и 11-летние близнецы Макс и Эмма, рожденные в браке с Марком Энтони. Особая роль на празднике достанется дочерям звезды бейсбола - Наташе и Элле, которые обожают Дженнифер Лопес.
Дженнифер Лопес хочет, чтобы ее бракосочетание было шикарным. Свадьба, согласно словам собеседницы журналистов, должна состояться уже этим летом. Пара проведет торжественное мероприятие на Багамах. По предварительной оценке, торжество обойдется паре в 15 миллионов долларов. Торт, по подсчетам Лопес, может обойтись в 50 тысяч долларов. Свадебным нарядом для 48-летней поп-дивы будут заниматься дизайнеры из Дома Моды Valentino.
Знаменитость хочет, чтобы на венчании присутствовали все члены ее семьи, в том числе и 11-летние близнецы Макс и Эмма, рожденные в браке с Марком Энтони. Особая роль на празднике достанется дочерям звезды бейсбола - Наташе и Элле, которые обожают Дженнифер Лопес.
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 16:11