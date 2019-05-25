Американские психологи объяснили, какие последствия может иметь хроническая боль
Американские психологи объяснили, какие последствия способна вызывать хроническая боль. Постоянное физическое страдание негативно отражается на состоянии психического здоровья человека.
От боли очень часто зависит степень неблагоприятных эмоциональных, социальных и качественных последствий, с которыми сталкивается пациент. Из-за дискомфорта человеку сложно нормально общаться с близкими, друзьями, коллегами. Люди, страдающие от хронических болей, чувствуют себя ущербными и неспособными оказать помощь своим детям.
Неприятное физическое ощущение усиливает зависимость от других людей, создавая неопределенность относительно будущего. Это нарушает финансовую стабильность больного и его цели. Специалисты называют наиболее распространенными в этой ситуации такие эмоциональные состояния, как страх и тревога. Индивид не видит смысла жить, так как не может полноценно заниматься работой или любимым увлечением. Среди последствий хронической боли - депрессия и стресс.
Эксперты из США рекомендуют обращаться к медицинским специалистам за помощью, включая не только терапевтическое воздействие, но и наблюдение у профессионального психолога. Последний поможет избавиться от негативных переживаний и настроиться на позитив.
От боли очень часто зависит степень неблагоприятных эмоциональных, социальных и качественных последствий, с которыми сталкивается пациент. Из-за дискомфорта человеку сложно нормально общаться с близкими, друзьями, коллегами. Люди, страдающие от хронических болей, чувствуют себя ущербными и неспособными оказать помощь своим детям.
Неприятное физическое ощущение усиливает зависимость от других людей, создавая неопределенность относительно будущего. Это нарушает финансовую стабильность больного и его цели. Специалисты называют наиболее распространенными в этой ситуации такие эмоциональные состояния, как страх и тревога. Индивид не видит смысла жить, так как не может полноценно заниматься работой или любимым увлечением. Среди последствий хронической боли - депрессия и стресс.
Эксперты из США рекомендуют обращаться к медицинским специалистам за помощью, включая не только терапевтическое воздействие, но и наблюдение у профессионального психолога. Последний поможет избавиться от негативных переживаний и настроиться на позитив.
Общество
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:55