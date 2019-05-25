Американские психологи объяснили, какие последствия может иметь хроническая боль





От боли очень часто зависит степень неблагоприятных эмоциональных, социальных и качественных последствий, с которыми сталкивается пациент. Из-за дискомфорта человеку сложно нормально общаться с близкими, друзьями, коллегами. Люди, страдающие от хронических болей, чувствуют себя ущербными и неспособными оказать помощь своим детям.Неприятное физическое ощущение усиливает зависимость от других людей, создавая неопределенность относительно будущего. Это нарушает финансовую стабильность больного и его цели. Специалисты называют наиболее распространенными в этой ситуации такие эмоциональные состояния, как страх и тревога. Индивид не видит смысла жить, так как не может полноценно заниматься работой или любимым увлечением. Среди последствий хронической боли - депрессия и стресс.Эксперты из США рекомендуют обращаться к медицинским специалистам за помощью, включая не только терапевтическое воздействие, но и наблюдение у профессионального психолога. Последний поможет избавиться от негативных переживаний и настроиться на позитив.