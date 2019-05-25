Ученые опровергли мнение об угасании страсти между партнерами в браке





В эксперименте приняли участие женщины и мужчины, которые узаконили свои отношения более 20 лет назад. Им показывали фотографии вторых половинок, а с помощью МРТ отслеживалась реакция участников на увиденное. Последним этапом был просмотр изображений друзей, коллег и родственников, а также малознакомых людей. Исследование показало, что активность определенных участков мозга можно было наблюдать только при взгляде на фотографию любимого человека. В этом случае у испытуемых вырабатывался дофамин - гормон удовольствия, что наблюдается у всех людей во время зарождения первых чувств.Ученые пришли к выводу, что выброс гормона полностью идентичен с ощущениями при первой близости со второй половинкой. Таким образом, заключили исследователи, пары, прожившие в браке долгое время, способны испытывать те же чувства и эмоции по отношению друг к другу, что и в начале отношений. Эксперты советуют партнерам сохранять страсть с помощью совместного времяпрепровождения, а также не забывать об экспериментах в сексе.