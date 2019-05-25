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Рак желудка у мужчин возникает в два раза чаще, чем у женщин

Мужчины, установили американские специалисты, в два раза больше подвержены возникновению рака желудка, нежели женщины. Онкологическое заболевание, поражающее данный участок, формируется в течение нескольких лет, когда клетки постепенно перерождаются в злокачественную опухоль.
Рак желудка у мужчин возникает в два раза чаще, чем у женщин

Рак желудка чаще всего диагностируют у представителей сильного пола среднего или пожилого возраста. В большинстве случаев, как показывает статистика, это 68-летние пациенты. Онкология данного вида диагностируется чаще всего на поздних стадиях, поэтому более пяти лет после выявления заболевания проживают около 70% мужчин. При поражении метастазами, возникшими в результате прогрессирования рака желудка, других органов уровень выживаемости составляет порядка 5%.

Эксперты считают, что мужчины больше подвержены онкологическому заболеванию, нежели женщины, из-за генетической предрасположенности, проявляющейся в 20% случаев. Среди факторов, влияющих на развитие рака желудка, специалисты называют продукты горения, попадающие в органы дыхания и ЖКТ в процессе курения. Доказательств прямой причастности к онкологии алкоголя, раздражающего слизистую желудка, ученые пока не нашли.



 
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Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 15:20

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