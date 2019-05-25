Рак желудка у мужчин возникает в два раза чаще, чем у женщин





Рак желудка чаще всего диагностируют у представителей сильного пола среднего или пожилого возраста. В большинстве случаев, как показывает статистика, это 68-летние пациенты. Онкология данного вида диагностируется чаще всего на поздних стадиях, поэтому более пяти лет после выявления заболевания проживают около 70% мужчин. При поражении метастазами, возникшими в результате прогрессирования рака желудка, других органов уровень выживаемости составляет порядка 5%.Эксперты считают, что мужчины больше подвержены онкологическому заболеванию, нежели женщины, из-за генетической предрасположенности, проявляющейся в 20% случаев. Среди факторов, влияющих на развитие рака желудка, специалисты называют продукты горения, попадающие в органы дыхания и ЖКТ в процессе курения. Доказательств прямой причастности к онкологии алкоголя, раздражающего слизистую желудка, ученые пока не нашли.