Лера Кудрявцева планирует пожаловаться в суд на австрийское издание за клевету

Государственный деятель и лидер партии АПС подал в отставку после обнародования снятого скрытой камерой видео его общения с некой россиянкой о поддержке на выборах в парламент взамен доступа к государственным контрактам. Австрийские СМИ заявили, что вице-канцлер якобы договаривался с Лерой Кудрявцевой и обнародовали ее фото в статье под скандальным названием «Актриса или проститутка?»Публикация возмутила российскую знаменитость. Теледива заявила: она думала, что только отечественная желтая пресса может себе позволить писать что угодно о звездах. Однако издание Osterreich Zeitung превзошло всех. Кудрявцева не намерена терпеть клевету и желает призвать обидчиков к ответу. Телеведущая планирует обратиться в международный суд.Прокомментировал скандальное известие и директор Кудрявцевой Таргиз Шахиди. Он уверен: это нелепая ошибка. Издание использовало снимок женщины, лишь отдаленно похожей на российскую звезду.