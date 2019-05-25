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Лера Кудрявцева планирует пожаловаться в суд на австрийское издание за клевету

Лера Кудрявцева намерена обратиться с иском в суд и призвать к ответственности издание Osterreich Zeitung за клевету. Телеведущая показала фото газеты в Instagram-микроблоге, возмутившись, что ее имя связывают со скандалом с вице-канцлером Австрии Кристианом Штрахе.
Лера Кудрявцева планирует пожаловаться в суд на австрийское издание за клевету

Государственный деятель и лидер партии АПС подал в отставку после обнародования снятого скрытой камерой видео его общения с некой россиянкой о поддержке на выборах в парламент взамен доступа к государственным контрактам. Австрийские СМИ заявили, что вице-канцлер якобы договаривался с Лерой Кудрявцевой и обнародовали ее фото в статье под скандальным названием «Актриса или проститутка?»

Публикация возмутила российскую знаменитость. Теледива заявила: она думала, что только отечественная желтая пресса может себе позволить писать что угодно о звездах. Однако издание Osterreich Zeitung превзошло всех. Кудрявцева не намерена терпеть клевету и желает призвать обидчиков к ответу. Телеведущая планирует обратиться в международный суд.

Прокомментировал скандальное известие и директор Кудрявцевой Таргиз Шахиди. Он уверен: это нелепая ошибка. Издание использовало снимок женщины, лишь отдаленно похожей на российскую звезду.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 14:50

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