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"Знает цену своему труду": Яна Рудковская рассказала о деньгах сына Саши Плющенко

Продюсер Димы Билана Яна Рудковская подняла острую тему о детском труде. Она объяснила фанатам, что ее сын Саша Плющенко, известный как Гном Гномыч, самостоятельно зарабатывает с 1,5 лет и сможет обеспечить себе безбедное будущее.

"Знает цену своему труду": Яна Рудковская рассказала о деньгах сына Саши Плющенко

В Instagram звездная мама рассказала, что ее младший сын не только с "пеленок" снимается для журналов, получая деньги или игрушки, но и много времени проводит на льду, сотрудничает со многими мировыми детскими модельными агентствами. Сын олимпийского чемпиона получает за все это немалые суммы денег. По словам Яны Рудковской, к 18-летию у Гном Гномыча будет внушительный счет, позволяющий ему в будущем приобрести квартиру, авто или оплатить высшее образование. Родители не имеют права распоряжаться финансами Саши Плющенко, отметила продюсер.

Знаменитость не видит ничего "зазорного" или неправильного в детском труде. Она сама с 13 лет работала в приемной комиссии родителя, принимая документы и помогая косметологам. С пяти лет будущую звезду приучали к уборке, а с десяти она самостоятельно справлялась с домашними обязанностями. Рудковская воспитывает детей так, как воспитывали ее, и надеется, что данная схема даст неплохие результаты в будущем.

Не все подписчики согласились с мнением супруги Евгения Плющенко. Большинство комментаторов считают, что зарабатывать деньги - обязанность родителей, а у ребенка должно быть детство. Некоторые фолловеры иронизируют: с таким подходом нужно отправить менее талантливых детей на заводы и шахты, чтобы знали цену деньгам.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:38

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