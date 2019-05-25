"Знает цену своему труду": Яна Рудковская рассказала о деньгах сына Саши Плющенко

В Instagram звездная мама рассказала, что ее младший сын не только с "пеленок" снимается для журналов, получая деньги или игрушки, но и много времени проводит на льду, сотрудничает со многими мировыми детскими модельными агентствами. Сын олимпийского чемпиона получает за все это немалые суммы денег. По словам Яны Рудковской, к 18-летию у Гном Гномыча будет внушительный счет, позволяющий ему в будущем приобрести квартиру, авто или оплатить высшее образование. Родители не имеют права распоряжаться финансами Саши Плющенко, отметила продюсер.Знаменитость не видит ничего "зазорного" или неправильного в детском труде. Она сама с 13 лет работала в приемной комиссии родителя, принимая документы и помогая косметологам. С пяти лет будущую звезду приучали к уборке, а с десяти она самостоятельно справлялась с домашними обязанностями. Рудковская воспитывает детей так, как воспитывали ее, и надеется, что данная схема даст неплохие результаты в будущем.Не все подписчики согласились с мнением супруги Евгения Плющенко. Большинство комментаторов считают, что зарабатывать деньги - обязанность родителей, а у ребенка должно быть детство. Некоторые фолловеры иронизируют: с таким подходом нужно отправить менее талантливых детей на заводы и шахты, чтобы знали цену деньгам.