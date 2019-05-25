NASA провело первое тестирование беспилотников в условиях города
NASA 21 мая впервые протестировало несколько беспилотников в городских условиях. В серии симуляций специалисты проверили новые технологии, которые в будущем планируется использовать для управления небольшими коммерческими дронами, предназначенными для поставки посылок, еды или медицинских препаратов.
Автономные летательные аппараты парили над центром города Рено. Один из них взлетел с крыши пятиэтажного гаража и приземлился на здание напротив, находящееся вне поля зрения оператора. Второй дрон, прежде чем вернуться на стартовую площадку, завис в воздухе благодаря датчикам, реагирующим на порывистый ветер. Беспилотники, оснащенные GPS, летали друг возле друга, поднимаясь не выше уличных фонарей, но сумели избежать столкновений с помощью бортовых систем слежения, подключенных к компьютерам NASA на земле.
Раньше подобные испытания проводились в сельских и удаленных района, а также в городах, но с условием, что дрон должен находиться на глазах оператора. В новой серии тестов в Рено и Корпус-Кристи штата Техас разрешили симуляцию устройства вне поля зрения.
Результаты испытаний эксперты направят в FAA. В начале 2019 года агентство рассмотрело нормы, призванные ослабить ограничения на полеты дронов в местах скопления людей, заявив, что окончательное решение примет после изучения систем управления ими. По мнению экспертов, FAA тормозит коммерческое использование беспилотников, применяя к ним такой же жесткий стандарт, как и для авиации.
Многие компании, включая FedEx и Amazon, надеются начать доставку потребительских товаров посредством автономных устройств в 2020-м. В минувшем году фирма Flirtey начала тестировать поставки дефибрилляторов для пациентов с остановкой сердца под надзором FAA. Основной проблемой использования беспилотных аппаратов в городе является отсутствие достаточного количества посадочных площадок между высотными зданиями и создающиеся ими помехи в навигации и связи. Эксперты считают, что системы управления коммерческими дронами должны создаваться полностью автоматизированными, так как диспетчеры не смогут справляться с нагрузками.
Автономные летательные аппараты парили над центром города Рено. Один из них взлетел с крыши пятиэтажного гаража и приземлился на здание напротив, находящееся вне поля зрения оператора. Второй дрон, прежде чем вернуться на стартовую площадку, завис в воздухе благодаря датчикам, реагирующим на порывистый ветер. Беспилотники, оснащенные GPS, летали друг возле друга, поднимаясь не выше уличных фонарей, но сумели избежать столкновений с помощью бортовых систем слежения, подключенных к компьютерам NASA на земле.
Раньше подобные испытания проводились в сельских и удаленных района, а также в городах, но с условием, что дрон должен находиться на глазах оператора. В новой серии тестов в Рено и Корпус-Кристи штата Техас разрешили симуляцию устройства вне поля зрения.
Результаты испытаний эксперты направят в FAA. В начале 2019 года агентство рассмотрело нормы, призванные ослабить ограничения на полеты дронов в местах скопления людей, заявив, что окончательное решение примет после изучения систем управления ими. По мнению экспертов, FAA тормозит коммерческое использование беспилотников, применяя к ним такой же жесткий стандарт, как и для авиации.
Многие компании, включая FedEx и Amazon, надеются начать доставку потребительских товаров посредством автономных устройств в 2020-м. В минувшем году фирма Flirtey начала тестировать поставки дефибрилляторов для пациентов с остановкой сердца под надзором FAA. Основной проблемой использования беспилотных аппаратов в городе является отсутствие достаточного количества посадочных площадок между высотными зданиями и создающиеся ими помехи в навигации и связи. Эксперты считают, что системы управления коммерческими дронами должны создаваться полностью автоматизированными, так как диспетчеры не смогут справляться с нагрузками.
Технологии / Авторские новости
Добавил: Ева Вит Сегодня, 14:20