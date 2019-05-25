Компания Xiaomi представила «умную» ручку для детей
Китайская компания Xiaomi представила публике «умную» ручку для детей. Новый гаджет получил название Mi Bunny Reading Pen.
Ко Всемирному дню ребёнка специалисты из компании Xiaomi совместно с профессионалами в области дошкольного образования представили широкой публике новый проект. Они сообщили, что внутри «умной» ручки для детей установлен плеер и динамики, а для запуска воспроизведения текста необходимо нажать кнопку. В Mi Bunny Reading Pen уже загружены 22 книги с различными иллюстрациями. Также новый девайс поддерживает ещё полтысячи композиций и произведений. Xiaomi отмечает, что «умная» ручка считывает написанный текст в специальных книгах. Новинка поможет детям в игровой форме изучить как английский, так и китайский языки.
Также сообщается, что Mi Bunny Reading Pen изготовлена из безопасного материала и может использоваться детьми от 2-х лет. По предварительной информации, стоимость новой ручки от компании Xiaomi будет составлять около 28 долларов.
Ко Всемирному дню ребёнка специалисты из компании Xiaomi совместно с профессионалами в области дошкольного образования представили широкой публике новый проект. Они сообщили, что внутри «умной» ручки для детей установлен плеер и динамики, а для запуска воспроизведения текста необходимо нажать кнопку. В Mi Bunny Reading Pen уже загружены 22 книги с различными иллюстрациями. Также новый девайс поддерживает ещё полтысячи композиций и произведений. Xiaomi отмечает, что «умная» ручка считывает написанный текст в специальных книгах. Новинка поможет детям в игровой форме изучить как английский, так и китайский языки.
Также сообщается, что Mi Bunny Reading Pen изготовлена из безопасного материала и может использоваться детьми от 2-х лет. По предварительной информации, стоимость новой ручки от компании Xiaomi будет составлять около 28 долларов.
Технологии
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:10