Компания Xiaomi представила «умную» ручку для детей





Ко Всемирному дню ребёнка специалисты из компании Xiaomi совместно с профессионалами в области дошкольного образования представили широкой публике новый проект. Они сообщили, что внутри «умной» ручки для детей установлен плеер и динамики, а для запуска воспроизведения текста необходимо нажать кнопку. В Mi Bunny Reading Pen уже загружены 22 книги с различными иллюстрациями. Также новый девайс поддерживает ещё полтысячи композиций и произведений. Xiaomi отмечает, что «умная» ручка считывает написанный текст в специальных книгах. Новинка поможет детям в игровой форме изучить как английский, так и китайский языки.Также сообщается, что Mi Bunny Reading Pen изготовлена из безопасного материала и может использоваться детьми от 2-х лет. По предварительной информации, стоимость новой ручки от компании Xiaomi будет составлять около 28 долларов.