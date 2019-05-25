



Бывший участник телестройки «Дом-2» Антон Гусев стал гостем передачи «На самом деле», в эфире которой его представили как миллионера. Публику такое заявление о выпускнике реалити-шоу очень заинтересовало, после чего фанаты отыскали в Сети компрометирующие его данные на сайте ФССП. Оказалось, что Антон Гусев накопил почти миллион рублей долга перед государством. Основная часть задолженности приходится на 97 непогашенных автомобильных штрафов.Фолловеры предположили, что, назвав его миллионером, Дмитрий Шепелев имел в виду именно долги Антона Гусева. Кроме того, многие удивились, как Виктория Романец позволяет себе рассматривать покупку дома за 50 миллионов, если не может помочь супругу оплатить 1 миллион долга.