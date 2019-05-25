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Антон Гусев накопил почти миллион рублей долга перед государством

Бывший участник телестройки «Дом-2» Антон Гусев накопил почти миллион рублей долга перед государством. Наблюдательные фолловеры отыскали интересные данные на сайте ФССП, что и опубликовали на всеобщее обозрение.

Антон Гусев накопил почти миллион рублей долга перед государством


Бывший участник телестройки «Дом-2» Антон Гусев стал гостем передачи «На самом деле», в эфире которой его представили как миллионера. Публику такое заявление о выпускнике реалити-шоу очень заинтересовало, после чего фанаты отыскали в Сети компрометирующие его данные на сайте ФССП. Оказалось, что Антон Гусев накопил почти миллион рублей долга перед государством. Основная часть задолженности приходится на 97 непогашенных автомобильных штрафов.

Антон Гусев накопил почти миллион рублей долга перед государством


Фолловеры предположили, что, назвав его миллионером, Дмитрий Шепелев имел в виду именно долги Антона Гусева. Кроме того, многие удивились, как Виктория Романец позволяет себе рассматривать покупку дома за 50 миллионов, если не может помочь супругу оплатить 1 миллион долга.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 13:42

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