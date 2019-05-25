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Искусственное оплодотворение связывают со смертельной болезнью сердца при беременности
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Искусственное оплодотворение связывают со смертельной болезнью сердца при беременности

Специалисты рекомендуют женщинам, проходящим лечение от бесплодия, при первых признаках сердечной недостаточности обращаться к кардиологу. Вынашивание плода, особенно зачатого путем искусственного оплодотворения, часто сопровождается перипартальной кардиомиопатией (ППКМ), что угрожает жизни ребенка и матери.
Искусственное оплодотворение связывают со смертельной болезнью сердца при беременности

Одышка, опухшие ноги, частые позывы к мочеиспусканию по ночам могут быть признаками сердечной недостаточности, связанной с беременностью. В результате перипартальной кардиомиопатии на последнем триместре и первые месяцы после родов сердце увеличивается и ослабевает. Специалисты Ганноверской медицинской школы выяснили, что у женщин, которые лечатся от бесплодия, риск ППКМ в пять раз выше. Именно поэтому эксперты рекомендуют будущим матерям после успешного оплодотворения наблюдаться у кардиолога. Патологию сердца могут спровоцировать выкидыши после ЭКО, поскольку женщины начинают новый цикл терапии. С каждым новым этапом лечения возрастает вероятность возникновения ППКМ.

В ходе исследования, представленного на конгрессе Европейского общества кардиологов, специалисты выявили у пациенток с перипартальной кардиомиопатией высокие показатели субфертильности. Треть женщин с такими проблемами не могла забеременеть, несмотря на регулярные половые контакты.

Ученые связывают ППКМ с общими факторами риска. Обычно к ЭКО прибегают женщины в старшем возрасте, проходившие до этого лечение от бесплодия, роды у них чаще происходят с помощью кесарева сечения. Исследователи не исключают и влияние на развитие недуга некоторых генетических изменений. Эксперты намерены продолжить работу, чтобы глубже понять проблему и обезопасить будущих матерей и их детей.



 
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Наука / Авторские новости
Добавил: Ева Вит Сегодня, 12:41

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