Ученые рассказали, без каких органов может жить человек





Приспосабливаемость организма к меняющимся условиям действительно очень высока. При потере полулитра крови организм восстанавливает все необходимые компоненты и продолжает нормально функционировать. По определенным медицинским показаниям приходится удалять целые органы, чтобы спасти человеку жизнь. Все органы несут в себе определенную функциональную нагрузку, и без них нарушится нормальная работа всего организма. Однако благодаря достижениям современной медицины врачи могут удалить некоторые органы, и при этом человек может продолжить вести свою обычную жизнь. Ученые Великобритании рассказали о тех органах, без которых человек может прожить.При травмах селезенки врачам приходится удалять этот орган. При повреждении открывается брюшное кровотечение, которое может угрожать жизни. Когда селезенку удаляют, ее функции частично берут на себя печень и лимфоидные ткани.При возникновении серьезных патологий желудка медики могут соединить пищевод и кишечник напрямую. Пациенту прописывают некоторые ограничения в еде и витамины.Такие парные органы, как яичники у женщин и тестикулы у мужчин, также подлежат удалению при травмах или онкологических заболеваниях. После такой операции пациенты живут без особых ограничений. Отмечено, что продолжительность жизни у мужчин даже может увеличиться.Одна из самых распространенных операций – удаление желчного пузыря. Там могут образоваться камни, которые могут нарушить отток желчи или травмировать протоки. Операция в последнее время выполняется без полосного разреза, что уменьшило восстановительный период. Пациенты могут вернуться к жизни без каких-либо ограничений в срок до полугода.Аппендикс недавно считали рудиментарным органом, а последние исследования говорят о том, что он является хранилищем бактерий, необходимых для пищеварения. Вследствие воспаления этого кишечного отростка проводят операцию по его удалению. После вмешательства пациенты не отмечают никаких изменений в функционировании организма.Почки являются своеобразным фильтром, который помогает избавиться организму от токсинов. Из-за травмы или сильнейшего воздействия отравляющих веществ эти органы могут подлежать удалению. В случае удаления одной из них все функции на себя принимает оставшаяся почка. Если человеку удаляют обе – то жизнедеятельность поддерживает аппарат диализа. Обычно пациенты проходят процедуру несколько раз в неделю, что продлевает им жизнь на срок от нескольких лет до 16-18.