Жасмин прокомментировала слухи о биологическом родстве с сыном Филиппа Киркорова

Певица назвала эту публикацию «своим фаворитом» из рубрики «Записки сумасшедшего». Звезда вспомнила, как несколько лет назад СМИ приписывали Киркорову роман с Анастасией Стоцкой. Теперь эта«карма» досталась ей. Журналисты, сравнив снимки наследника артиста, рожденного суррогатной матерью, с детскми фото старшего сына Жасмин Михаила Семендуева, якобы заметили между ними «невероятное внешнее сходство».Певица обратилась к авторам «сенсации», заявив, что они за свое «детективное расследование» заслужили премию «Провал года». Однако исполнительница призналась: эта новость «сделала ее день», поскольку она так давно не смеялась.