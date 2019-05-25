Жасмин прокомментировала слухи о биологическом родстве с сыном Филиппа Киркорова
Исполнительница Жасмин в ироничной форме прокомментировала «сенсационную» новость, что якобы приходится сыну Филиппа Киркорова Мартину биологической матерью. В Instagram-микроблоге знаменитость представила отрывки материала, «разоблачающего» их с поп-королем отечественного шоу-бизнеса.
Певица назвала эту публикацию «своим фаворитом» из рубрики «Записки сумасшедшего». Звезда вспомнила, как несколько лет назад СМИ приписывали Киркорову роман с Анастасией Стоцкой. Теперь эта«карма» досталась ей. Журналисты, сравнив снимки наследника артиста, рожденного суррогатной матерью, с детскми фото старшего сына Жасмин Михаила Семендуева, якобы заметили между ними «невероятное внешнее сходство».
Певица обратилась к авторам «сенсации», заявив, что они за свое «детективное расследование» заслужили премию «Провал года». Однако исполнительница призналась: эта новость «сделала ее день», поскольку она так давно не смеялась.
Певица назвала эту публикацию «своим фаворитом» из рубрики «Записки сумасшедшего». Звезда вспомнила, как несколько лет назад СМИ приписывали Киркорову роман с Анастасией Стоцкой. Теперь эта«карма» досталась ей. Журналисты, сравнив снимки наследника артиста, рожденного суррогатной матерью, с детскми фото старшего сына Жасмин Михаила Семендуева, якобы заметили между ними «невероятное внешнее сходство».
Певица обратилась к авторам «сенсации», заявив, что они за свое «детективное расследование» заслужили премию «Провал года». Однако исполнительница призналась: эта новость «сделала ее день», поскольку она так давно не смеялась.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 12:57