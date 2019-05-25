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Жасмин прокомментировала слухи о биологическом родстве с сыном Филиппа Киркорова

Исполнительница Жасмин в ироничной форме прокомментировала «сенсационную» новость, что якобы приходится сыну Филиппа Киркорова Мартину биологической матерью. В Instagram-микроблоге знаменитость представила отрывки материала, «разоблачающего» их с поп-королем отечественного шоу-бизнеса.
Жасмин прокомментировала слухи о биологическом родстве с сыном Филиппа Киркорова

Певица назвала эту публикацию «своим фаворитом» из рубрики «Записки сумасшедшего». Звезда вспомнила, как несколько лет назад СМИ приписывали Киркорову роман с Анастасией Стоцкой. Теперь эта«карма» досталась ей. Журналисты, сравнив снимки наследника артиста, рожденного суррогатной матерью, с детскми фото старшего сына Жасмин Михаила Семендуева, якобы заметили между ними «невероятное внешнее сходство».
Жасмин прокомментировала слухи о биологическом родстве с сыном Филиппа Киркорова

Певица обратилась к авторам «сенсации», заявив, что они за свое «детективное расследование» заслужили премию «Провал года». Однако исполнительница призналась: эта новость «сделала ее день», поскольку она так давно не смеялась.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 12:57

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