АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Искусственное оплодотворение связывают со смертельной болезнью сердца при беременности
EUR 72.32 USD 64.61
Курс валют на 25.05.2019

Психологи назвали основные причины измен

Психологи проанализировали причины, которые толкают людей на супружеские измены. Они советуют обратить внимание на эмоциональную поддержку друг друга и поддержание «искры» в отношениях.
Психологи назвали основные причины измен

Эксперты назвали ряд причин, способствующих измене в супружеской паре. Чаще всего на такой шаг идут те, кто не получает достаточной эмоциональной поддержки от своей половины. Супруги ждут друг от друга внимания и заботы, но не получают. В таком случае они принимают решение искать это на стороне.

Одной из основных причин измены называют также чувство скуки. Когда отношения со второй половинкой «приелись», исчезают какие-либо яркие моменты, люди начинают искать приключений вне семьи. В этом случае часто наблюдается интересный факт – изменщик не испытывает чувства вины, а отношения дома налаживаются, потому что взаимные претензии выражаются реже, люди отдаляются друг от друга.

Изменщики часто не хотят покидать семью, всячески оправдывают свое поведение, обвиняют во всем вторую сторону. Однако, они не учитывают травматичность ситуации для всех своих близких, им обманчиво кажется, что таким образом они решают все проблемы.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 12:21

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые рассказали, без каких органов
Мария Погребняк рассказала поклонникам,
В 2020 году Facebook запустит
Жасмин прокомментировала слухи о
«Лаборатория Касперского» предупредила
Искусственное оплодотворение связывают
Анна Банщикова рассказала о новом
"Отправить на расстрел": Иосиф Пригожин
Психологи назвали основные причины измен
Сын Анфисы Чеховой Соломон попрощался с
Светлана Лобода станцевала в честь
Эксперты рассказали, кто больше всего
Кристина Асмус примерила новый образ
Марию Кончаловскую раскритиковали за
Лариса Гузеева отпраздновала юбилей в
Ученые разработали методы борьбы с
Дмитрий Тарасов отпраздновал победу в
Опрос: Большинство россиян не
Алена Водонаева опровергла роман с
Дочь Александра Малинина рассказала о
«Маленькая грудь и толстые ноги»: Ольга
Супруга Полански раскритиковала
Алёна Водонаева потеряла средства к
Мать Прохора Шаляпина высказалась о его
"Лучший Эрнст": Наталья Штурм
Настя Каменских показала, как начинался
Сергей Лазарев рассказал о жизненных
Поклонник подарил Дане Борисовой новый
Анфиса Чехова рассказала об
"Не превращайся в тетку!": Наташа
Просмотреть все новости