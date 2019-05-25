Психологи назвали основные причины измен





Эксперты назвали ряд причин, способствующих измене в супружеской паре. Чаще всего на такой шаг идут те, кто не получает достаточной эмоциональной поддержки от своей половины. Супруги ждут друг от друга внимания и заботы, но не получают. В таком случае они принимают решение искать это на стороне.Одной из основных причин измены называют также чувство скуки. Когда отношения со второй половинкой «приелись», исчезают какие-либо яркие моменты, люди начинают искать приключений вне семьи. В этом случае часто наблюдается интересный факт – изменщик не испытывает чувства вины, а отношения дома налаживаются, потому что взаимные претензии выражаются реже, люди отдаляются друг от друга.Изменщики часто не хотят покидать семью, всячески оправдывают свое поведение, обвиняют во всем вторую сторону. Однако, они не учитывают травматичность ситуации для всех своих близких, им обманчиво кажется, что таким образом они решают все проблемы.