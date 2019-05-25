"Отправить на расстрел": Иосиф Пригожин раскритиковал не приехавшую на финал "Голос. Дети" Светлану Лободу
Иосиф Пригожин нелестно отозвался об исполнительнице Светлане Лободе, не появившуюся на повторном финале проекта "Голос. Дети". Продюсер раскритиковал тренера за то, что она отказалась приехать и поддержать свою подопечную Микеллу Абрамову, оказавшуюся в центре громкого скандала.
В интервью корреспондентам "Царьграда" деятель высказал свое мнение относительно сложившейся ситуации. Супруг певицы Валерии устал "от однобокой толерантности". По его словам, если накрутка голосов и имела место, то это не означает, что 10-летнюю девочку нужно "забить камнями или отправить на расстрел". Знаменитость не интересует, что думает Светлана Лобода по этому поводу, но он считает: ее обязанность как наставника состояла в том, чтобы расставить все точки над "и", поддержать участницу и прекратить ее травлю.
Иосиф Пригожин уверен, что Микелла Абрамова проявила себя, как достойная участница, и уже этим одним заслужила уважение. Продюсер призвал взрослых взять ответственность за ситуацию, в которую они втянули ребенка. Он называет таких людей варварами, чьи главные цели в жизни - "хайп", деньги, но только не воспитание подрастающего поколения.
В интервью корреспондентам "Царьграда" деятель высказал свое мнение относительно сложившейся ситуации. Супруг певицы Валерии устал "от однобокой толерантности". По его словам, если накрутка голосов и имела место, то это не означает, что 10-летнюю девочку нужно "забить камнями или отправить на расстрел". Знаменитость не интересует, что думает Светлана Лобода по этому поводу, но он считает: ее обязанность как наставника состояла в том, чтобы расставить все точки над "и", поддержать участницу и прекратить ее травлю.
Иосиф Пригожин уверен, что Микелла Абрамова проявила себя, как достойная участница, и уже этим одним заслужила уважение. Продюсер призвал взрослых взять ответственность за ситуацию, в которую они втянули ребенка. Он называет таких людей варварами, чьи главные цели в жизни - "хайп", деньги, но только не воспитание подрастающего поколения.
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:30