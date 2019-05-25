"Отправить на расстрел": Иосиф Пригожин раскритиковал не приехавшую на финал "Голос. Дети" Светлану Лободу





В интервью корреспондентам "Царьграда" деятель высказал свое мнение относительно сложившейся ситуации. Супруг певицы Валерии устал "от однобокой толерантности". По его словам, если накрутка голосов и имела место, то это не означает, что 10-летнюю девочку нужно "забить камнями или отправить на расстрел". Знаменитость не интересует, что думает Светлана Лобода по этому поводу, но он считает: ее обязанность как наставника состояла в том, чтобы расставить все точки над "и", поддержать участницу и прекратить ее травлю.Иосиф Пригожин уверен, что Микелла Абрамова проявила себя, как достойная участница, и уже этим одним заслужила уважение. Продюсер призвал взрослых взять ответственность за ситуацию, в которую они втянули ребенка. Он называет таких людей варварами, чьи главные цели в жизни - "хайп", деньги, но только не воспитание подрастающего поколения.