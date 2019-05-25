Сын Анфисы Чеховой Соломон попрощался с первой любовью из детсада
Анфиса Чехова поделилась с подписчиками Instagram-микроблога подборкой фотографий, где запечатлен ее сын Соломон в объятиях сверстницы. Как объяснила звезда, ее наследник попрощался со своей первой любовью из детского сада и осенью пойдет в школу.
Чехова в подписи к снимкам отметила, что не знает никого милее «этой парочки». Фотографии, где Соломон и ее одногруппница трогательно обнимаются, свидетельствуют о крепкой дружбе между ними. Телеведущая сравнила время со скаковой лошадью, подметив, что заканчиваются их с повзрослевшим сыном беспечные деньки, поскольку в сентябре мальчик станет первоклассником.
Поклонники Чеховой пошутили, что первая любовь ее наследника очень умна, раз уже в таком юном возрасте приметила «выгодную для себя партию». Фолловеры не сомневаются, сын теледивы вырастет настоящим красавцем и часто будет ловить на себе восхищенные взгляды девушек.
Чехова в подписи к снимкам отметила, что не знает никого милее «этой парочки». Фотографии, где Соломон и ее одногруппница трогательно обнимаются, свидетельствуют о крепкой дружбе между ними. Телеведущая сравнила время со скаковой лошадью, подметив, что заканчиваются их с повзрослевшим сыном беспечные деньки, поскольку в сентябре мальчик станет первоклассником.
Поклонники Чеховой пошутили, что первая любовь ее наследника очень умна, раз уже в таком юном возрасте приметила «выгодную для себя партию». Фолловеры не сомневаются, сын теледивы вырастет настоящим красавцем и часто будет ловить на себе восхищенные взгляды девушек.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 12:12