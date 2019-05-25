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Светлана Лобода станцевала в честь победителей шоу «Голос. Дети»

На странице своего аккаунта в Instagram Светлана Лобода опубликовала видео с выступления в Алма-Ате. Также исполнительница станцевала на сцене в честь победителей конкурса «Голос. Дети».

Светлана Лобода станцевала в честь победителей шоу «Голос. Дети»

Светлана Лобода часто делится с фанатами фотографиями и видео со своих концертов и фотосессий. Недавно певица показала в Instagram ролик, на котором она в блестящем мини-платье исполняет свою композицию под названием "Суперзвезда". Также на видео видно, как знаменитость ритмично танцует под хит. В комментарии исполнительница написала, что посвятила танец на сцене в Алма-Ате всем победителям музыкального конкурса «Голос. Дети».

Светлана Лобода станцевала в честь победителей шоу «Голос. Дети»

Преданные поклонники пришли в восторг от танцевальных движений певицы. Многие отметили, что не ожидали такого поступка от Светланы Лободы и поблагодарили ее за поднятое настроение. Также подписчики поздравили всех детей конкурса, которые дошли до финала. За весьма короткий промежуток времени новую публикацию Светланы Лободы успели просмотреть более 468 тысяч пользователей Сети.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:03

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