Эксперты рассказали, кто больше всего подвержен укусам комаров





Комары используют кровь человека и животных в процессе размножения. Белки из нее необходимы для откладывания яиц. Кожа человека достаточно нежная, потому он становится жертвой укусов достаточно часто.Специалисты проанализировали, каких людей чаще выбирают комары для того, чтобы укусить. Более привлекательны для комаров те, кто употребляет много сладкого, пива или болеет диабетом. Спортсмены тоже довольно часто оказываются покусанными из-за того, что в их организме выделяется молочная кислота, которую любят комары. Так как эти насекомые выбирают добычу по концентрации углекислого газа вокруг нее, то люди крупного телосложения быстрее подвергаются их нападению.Обычно укусы комаров не угрожают здоровью. Но бывает так, что у людей существует индивидуальная непереносимость укусов. Тогда пораженное место может отекать и даже гноиться. В более жарких странах комары являются разносчиками опасных инфекций. В последнее время случаи таких заболеваний стали регистрироваться и в более северных широтах. Комары могут распространять энцефалит на уровне с клещами. Опасность заразиться выше всего у жителей Дальнего Востока.Чтобы защититься от укусов комаров, эксперты рекомендуют во время прогулок держаться подальше от водоемов, использовать репелленты и фумигаторы для отпугивания насекомых. В продаже можно найти множество средств – от химических до ультразвуковых.