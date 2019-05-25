АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Искусственное оплодотворение связывают со смертельной болезнью сердца при беременности
EUR 72.32 USD 64.61
Курс валют на 25.05.2019

Эксперты рассказали, кто больше всего подвержен укусам комаров

Комары доставляют множество неудобств в летний период. Исследователи проанализировали факторы, которые учитывают насекомые при выборе жертвы, и составили рекомендации для людей, желающих уберечься от укусов.
Эксперты рассказали, кто больше всего подвержен укусам комаров

Комары используют кровь человека и животных в процессе размножения. Белки из нее необходимы для откладывания яиц. Кожа человека достаточно нежная, потому он становится жертвой укусов достаточно часто.

Специалисты проанализировали, каких людей чаще выбирают комары для того, чтобы укусить. Более привлекательны для комаров те, кто употребляет много сладкого, пива или болеет диабетом. Спортсмены тоже довольно часто оказываются покусанными из-за того, что в их организме выделяется молочная кислота, которую любят комары. Так как эти насекомые выбирают добычу по концентрации углекислого газа вокруг нее, то люди крупного телосложения быстрее подвергаются их нападению.

Обычно укусы комаров не угрожают здоровью. Но бывает так, что у людей существует индивидуальная непереносимость укусов. Тогда пораженное место может отекать и даже гноиться. В более жарких странах комары являются разносчиками опасных инфекций. В последнее время случаи таких заболеваний стали регистрироваться и в более северных широтах. Комары могут распространять энцефалит на уровне с клещами. Опасность заразиться выше всего у жителей Дальнего Востока.

Чтобы защититься от укусов комаров, эксперты рекомендуют во время прогулок держаться подальше от водоемов, использовать репелленты и фумигаторы для отпугивания насекомых. В продаже можно найти множество средств – от химических до ультразвуковых.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 11:55

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые рассказали, без каких органов
Мария Погребняк рассказала поклонникам,
В 2020 году Facebook запустит
Жасмин прокомментировала слухи о
«Лаборатория Касперского» предупредила
Искусственное оплодотворение связывают
Анна Банщикова рассказала о новом
"Отправить на расстрел": Иосиф Пригожин
Психологи назвали основные причины измен
Сын Анфисы Чеховой Соломон попрощался с
Светлана Лобода станцевала в честь
Эксперты рассказали, кто больше всего
Кристина Асмус примерила новый образ
Марию Кончаловскую раскритиковали за
Лариса Гузеева отпраздновала юбилей в
Ученые разработали методы борьбы с
Дмитрий Тарасов отпраздновал победу в
Опрос: Большинство россиян не
Алена Водонаева опровергла роман с
Дочь Александра Малинина рассказала о
«Маленькая грудь и толстые ноги»: Ольга
Супруга Полански раскритиковала
Алёна Водонаева потеряла средства к
Мать Прохора Шаляпина высказалась о его
"Лучший Эрнст": Наталья Штурм
Настя Каменских показала, как начинался
Сергей Лазарев рассказал о жизненных
Поклонник подарил Дане Борисовой новый
Анфиса Чехова рассказала об
"Не превращайся в тетку!": Наташа
Просмотреть все новости