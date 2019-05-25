АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Маркер рака предстательной железы PSA активирует процесс образования метастазов
EUR 72.32 USD 64.61
Курс валют на 25.05.2019

Кристина Асмус примерила новый образ

В социальной сети Instagram актриса театра и кино Кристина Асмус опубликовала несколько снимков в новом образе. Подписчики звезды телесериала "Интерны" не узнали на фото артистку.

Кристина Асмус примерила новый образ

Кристина Асмус практически ежедневно публикует фотографии в социальных сетях. Несколько часов назад супруга Гарика Харламова показала подписчикам в Instagram новые фото. На снимках звезда сериала "Интерны" запечатлена в парике с рыжими волосами и челкой. Образ актриса дополнила бежевым тренчем, черными туфлями, капроновыми колготками и солнцезащитными очками. В комментарии Кристина Асмус написала: "Однажды в Голливуде".

Кристина Асмус примерила новый образ

Подписчики написали множество комплиментов. Одни признались, что даже не узнали на фото супругу Гарика Харламова. Другие отметили, что рыжий цвет волос очень подходит знаменитости. Некоторые сравнили ее с голливудской звездой. Были и те, кто не оценил новый образ артистки. Всего за несколько часов новый пост Кристины Асмус набрал практически 30 000 лайков.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:48

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кристина Асмус примерила новый образ
Марию Кончаловскую раскритиковали за
Лариса Гузеева отпраздновала юбилей в
Ученые разработали методы борьбы с
Дмитрий Тарасов отпраздновал победу в
Опрос: Большинство россиян не
Алена Водонаева опровергла роман с
Дочь Александра Малинина рассказала о
«Маленькая грудь и толстые ноги»: Ольга
Супруга Полански раскритиковала
Алёна Водонаева потеряла средства к
Мать Прохора Шаляпина высказалась о его
"Лучший Эрнст": Наталья Штурм
Настя Каменских показала, как начинался
Сергей Лазарев рассказал о жизненных
Поклонник подарил Дане Борисовой новый
Анфиса Чехова рассказала об
"Не превращайся в тетку!": Наташа
Катя Лель засняла на видео неопознанные
«Дом-2»: Наталья Шаронова призналась,
Иностранных экономистов поразил золотой
Появились слухи, что Элина Камирен и
Ольга Рапунцель стала лицом проекта
Иван Ургант одобрил результаты «Голоса
"Всем сестрам по серьгам": Садальский
Звезда «Дома-2» Лена Хромина требует
Татьяна Кравченко призналась, что
В Подмосковье в ДТП на Ленинградском
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева
Софи Тернер «превратилась» в блондинку
Просмотреть все новости