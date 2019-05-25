Кристина Асмус примерила новый образ

Кристина Асмус практически ежедневно публикует фотографии в социальных сетях. Несколько часов назад супруга Гарика Харламова показала подписчикам в Instagram новые фото. На снимках звезда сериала "Интерны" запечатлена в парике с рыжими волосами и челкой. Образ актриса дополнила бежевым тренчем, черными туфлями, капроновыми колготками и солнцезащитными очками. В комментарии Кристина Асмус написала: "Однажды в Голливуде".Подписчики написали множество комплиментов. Одни признались, что даже не узнали на фото супругу Гарика Харламова. Другие отметили, что рыжий цвет волос очень подходит знаменитости. Некоторые сравнили ее с голливудской звездой. Были и те, кто не оценил новый образ артистки. Всего за несколько часов новый пост Кристины Асмус набрал практически 30 000 лайков.