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Лариса Гузеева отпраздновала юбилей в бане

Популярной российской актрисе и телеведущей Ларисе Гузеевой на днях исполнилось 60 лет. Артистка решила не устраивать роскошное торжество, а отправилась к подругам за границу, где отпраздновала юбилей в бане с пельменями.
Лариса Гузеева отпраздновала юбилей в бане

Ведущая популярной программы "Давай поженимся!" в отличие от своих коллег по цеху не стала организовывать праздник в честь круглой даты. Вместо этого Лариса Гузеева отдохнула в бане и провела вечер в компании близких подруг за пельменями и чаем. В интервью "7 Дней" артистка отметила: "Они еще спрашивали у меня, буду ли я, сибирячка, есть пельмени!".
Лариса Гузеева отпраздновала юбилей в бане

Телезвезда решила сделать паузу и не выходила в Сеть в это время. Поклонники пытались найти снимки с празднования на странице Гузеевой, однако это не дало результатов, а несколько публикаций в Stories были быстро удалены. Обсуждая необычное торжество кумира фанаты вспомнили об еще одной знаменитости, безумно любящей русскую баню. Речь идет об Анастасии Волочковой, но в отличие от главной свахи страны, балерина с удовольствием публикует снимки с "жаркого" отдыха.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:30

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