Лариса Гузеева отпраздновала юбилей в бане





Ведущая популярной программы "Давай поженимся!" в отличие от своих коллег по цеху не стала организовывать праздник в честь круглой даты. Вместо этого Лариса Гузеева отдохнула в бане и провела вечер в компании близких подруг за пельменями и чаем. В интервью "7 Дней" артистка отметила:".Телезвезда решила сделать паузу и не выходила в Сеть в это время. Поклонники пытались найти снимки с празднования на странице Гузеевой, однако это не дало результатов, а несколько публикаций в Stories были быстро удалены. Обсуждая необычное торжество кумира фанаты вспомнили об еще одной знаменитости, безумно любящей русскую баню. Речь идет об Анастасии Волочковой, но в отличие от главной свахи страны, балерина с удовольствием публикует снимки с "жаркого" отдыха.