Алена Водонаева опровергла роман с бортпроводником

После расставания с мужем Алексеем Косинусом Алена Водонаева вновь стала участницей громкого скандала, когда в СМИ появилась информация, что светская львица якобы встречается с бортпроводником младше себя. Светская львица опровергла эти данные, а также рассказала, для поддержания здоровья она действительно встречается с мужчинами младше себя, однако серьезными такие отношения не считает.Для замужества Алена Водонаева хочет найти мужчину старше себя, однако пока личная жизнь светской львицы не складывается. Чтобы не скучать, звезда общается с молодыми парнями, но в качестве кандидатов в мужья она их не рассматривает.