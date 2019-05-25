Алена Водонаева опровергла роман с бортпроводником
Светская львица и звезда шоу "Дом-2" Алена Водонаева опровергла роман с бортпроводником, о чем недавно писали СМИ. По словам красотки, она такого человека не помнит, а сам мужчина рассказал, что со звездой они дружат и не более.
После расставания с мужем Алексеем Косинусом Алена Водонаева вновь стала участницей громкого скандала, когда в СМИ появилась информация, что светская львица якобы встречается с бортпроводником младше себя. Светская львица опровергла эти данные, а также рассказала, для поддержания здоровья она действительно встречается с мужчинами младше себя, однако серьезными такие отношения не считает.
Для замужества Алена Водонаева хочет найти мужчину старше себя, однако пока личная жизнь светской львицы не складывается. Чтобы не скучать, звезда общается с молодыми парнями, но в качестве кандидатов в мужья она их не рассматривает.
После расставания с мужем Алексеем Косинусом Алена Водонаева вновь стала участницей громкого скандала, когда в СМИ появилась информация, что светская львица якобы встречается с бортпроводником младше себя. Светская львица опровергла эти данные, а также рассказала, для поддержания здоровья она действительно встречается с мужчинами младше себя, однако серьезными такие отношения не считает.
Для замужества Алена Водонаева хочет найти мужчину старше себя, однако пока личная жизнь светской львицы не складывается. Чтобы не скучать, звезда общается с молодыми парнями, но в качестве кандидатов в мужья она их не рассматривает.
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:00