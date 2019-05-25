АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Маркер рака предстательной железы PSA активирует процесс образования метастазов
EUR 72.32 USD 64.61
Курс валют на 25.05.2019

Алена Водонаева опровергла роман с бортпроводником

Светская львица и звезда шоу "Дом-2" Алена Водонаева опровергла роман с бортпроводником, о чем недавно писали СМИ. По словам красотки, она такого человека не помнит, а сам мужчина рассказал, что со звездой они дружат и не более.
Алена Водонаева опровергла роман с бортпроводником

После расставания с мужем Алексеем Косинусом Алена Водонаева вновь стала участницей громкого скандала, когда в СМИ появилась информация, что светская львица якобы встречается с бортпроводником младше себя. Светская львица опровергла эти данные, а также рассказала, для поддержания здоровья она действительно встречается с мужчинами младше себя, однако серьезными такие отношения не считает.

Для замужества Алена Водонаева хочет найти мужчину старше себя, однако пока личная жизнь светской львицы не складывается. Чтобы не скучать, звезда общается с молодыми парнями, но в качестве кандидатов в мужья она их не рассматривает.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кристина Асмус примерила новый образ
Марию Кончаловскую раскритиковали за
Лариса Гузеева отпраздновала юбилей в
Ученые разработали методы борьбы с
Дмитрий Тарасов отпраздновал победу в
Опрос: Большинство россиян не
Алена Водонаева опровергла роман с
Дочь Александра Малинина рассказала о
«Маленькая грудь и толстые ноги»: Ольга
Супруга Полански раскритиковала
Алёна Водонаева потеряла средства к
Мать Прохора Шаляпина высказалась о его
"Лучший Эрнст": Наталья Штурм
Настя Каменских показала, как начинался
Сергей Лазарев рассказал о жизненных
Поклонник подарил Дане Борисовой новый
Анфиса Чехова рассказала об
"Не превращайся в тетку!": Наташа
Катя Лель засняла на видео неопознанные
«Дом-2»: Наталья Шаронова призналась,
Иностранных экономистов поразил золотой
Появились слухи, что Элина Камирен и
Ольга Рапунцель стала лицом проекта
Иван Ургант одобрил результаты «Голоса
"Всем сестрам по серьгам": Садальский
Звезда «Дома-2» Лена Хромина требует
Татьяна Кравченко призналась, что
В Подмосковье в ДТП на Ленинградском
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева
Софи Тернер «превратилась» в блондинку
Просмотреть все новости