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Дмитрий Тарасов отпраздновал победу в "Кубке России" вместе с женой и дочерью

Футболист Дмитрий Тарасов опубликовал в Instagram новый снимок, где предстал вместе с женой моделью Анастасией Костенко и маленькой дочкой Миланой, которой скоро исполнится год. Бывший супруг телеведущей Ольги Бузовой решил таким способом отпраздновать получение его командой "Локомотив" Кубка России.
Дмитрий Тарасов отпраздновал победу в "Кубке России" вместе с женой и дочерью

Последний месяц оказался для футболиста Дмитрия Тарасова напряженным, так как его команда "Локомотив" смогла завоевать Кубок России после игры с "Уралом". О своих успехах знаменитый футболист поспешил рассказать в соцсети Instagram, показав кубок в компании своей семьи.

Поклонники в очередной раз восхитились идиллией в семье бывшего супруга Ольги Бузовой, отметив, что девочка Милана растет настоящей красавицей, а ее родители буквально светятся от счастья.



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:16

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