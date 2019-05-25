Дмитрий Тарасов отпраздновал победу в "Кубке России" вместе с женой и дочерью
Футболист Дмитрий Тарасов опубликовал в Instagram новый снимок, где предстал вместе с женой моделью Анастасией Костенко и маленькой дочкой Миланой, которой скоро исполнится год. Бывший супруг телеведущей Ольги Бузовой решил таким способом отпраздновать получение его командой "Локомотив" Кубка России.
Последний месяц оказался для футболиста Дмитрия Тарасова напряженным, так как его команда "Локомотив" смогла завоевать Кубок России после игры с "Уралом". О своих успехах знаменитый футболист поспешил рассказать в соцсети Instagram, показав кубок в компании своей семьи.
Поклонники в очередной раз восхитились идиллией в семье бывшего супруга Ольги Бузовой, отметив, что девочка Милана растет настоящей красавицей, а ее родители буквально светятся от счастья.
Последний месяц оказался для футболиста Дмитрия Тарасова напряженным, так как его команда "Локомотив" смогла завоевать Кубок России после игры с "Уралом". О своих успехах знаменитый футболист поспешил рассказать в соцсети Instagram, показав кубок в компании своей семьи.
Поклонники в очередной раз восхитились идиллией в семье бывшего супруга Ольги Бузовой, отметив, что девочка Милана растет настоящей красавицей, а ее родители буквально светятся от счастья.
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:16