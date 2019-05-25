Дмитрий Тарасов отпраздновал победу в "Кубке России" вместе с женой и дочерью

Последний месяц оказался для футболиста Дмитрия Тарасова напряженным, так как его команда "Локомотив" смогла завоевать Кубок России после игры с "Уралом". О своих успехах знаменитый футболист поспешил рассказать в соцсети Instagram, показав кубок в компании своей семьи.Поклонники в очередной раз восхитились идиллией в семье бывшего супруга Ольги Бузовой, отметив, что девочка Милана растет настоящей красавицей, а ее родители буквально светятся от счастья.