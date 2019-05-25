Дочь Александра Малинина рассказала о своем распорядке дня

Дочь Александра Малинина любит делиться с преданными поклонниками подробностями своей жизни. Устинья Малинина часто публикует посты в социальных сетях. Недавно в Instagram она показала подписчикам новое фото. На снимке наследница музыканта запечатлена в школьной форме темно-синего цвета, свой образ девушка дополнила розовой сумкой. В комментарии к посту Устинья Малинина написала, что фото было сделано в 6 часов утра, поскольку именно в это время она идет в школу. Девушка рассказала, что уроки у нее проходят на английском и немецком языках, а также она изучает латынь.Дочь Александра Малинина сообщила, что после школы она посетит уроки вокала, потом у нее по расписанию поход в спортзал и верховая езда. Вечером молодая особа намерена сделать все уроки на понедельник и начать работу над своими новыми композициями. В конце девушка спросила у подписчиков, как у них проходит день. Многие начали писать, что не имеют точного расписания и удивились загруженности начинающей певицы.